Kąpiel na szlaku żeglownym, brawura, alkohol. Służby przypominają o bezpieczeństwie

2023-05-24, 13:18 Monika Siwak/Redakcja

Jak zadbać o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i osób wypoczywających nad wodą - o tym rozmawiają w Bydgoszczy przedstawiciele służb mundurowych z naszego regionu. W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano konferencję „Bezpieczni lokalnie na drodze i wodzie"/fot. Monika Siwak

Jak zadbać o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i osób wypoczywających nad wodą - o tym rozmawiają w Bydgoszczy przedstawiciele służb mundurowych z naszego regionu. W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano konferencję „Bezpieczni lokalnie na drodze i wodzie".

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zwraca uwagę, że główną przyczyną utonięć jest nadal wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu. – Alkohol i brawura – dlatego chcemy w tym roku przeprowadzić akcje profilaktyczne, być obecni w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, aby szczególnie młodym ludziom uświadamiać, że połączenie alkoholu i wody bardzo często kończy się tragicznie – mówił wojewoda kujawsko-pomorski.



Maciej Banachowski, prezes Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Kujawach i Pomorzu przypomina o najczęściej łamanych przepisach: – Przede wszystkim wpływanie w szlak żeglowny (...). To tak samo, jakbyśmy szli środkiem ulicy. Podobnie jest z wypływaniem na środek jeziora, gdzie wyznaczono szlak żeglowny. Łodzie mogą w tym miejscu osiągać duże prędkości. Pływak stwarza więc niebezpieczeństwo dla innych, jak i dla siebie (...). Na szlaku żeglownym widać bojki koloru czerwonego, stożki koloru czerwonego i walce koloru zielonego. Takie przedmioty oznaczają szlak żeglowny – zwraca uwagę prezes WOPR.



Młodszy inspektor Maciej Zdanowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przypomina, że pieszy nie jest zwolniony z czujności.



– To właśnie pieszy powinien rozejrzeć się i zorientować się, czy może bezpiecznie wejść na przejście. Niestety, prawa fizyki są takie, a nie inne i nie jesteśmy w stanie zatrzymać samochodu w miejscu, nawet, gdy kierowca porusza się z dozwoloną prędkością na danym odcinku drogi.



Jeśli chodzi o wypadki z udziałem pieszych, w 2022 roku było ich o 20 mniej, niż w 2021 roku. Zginęło 20 osób – o siedem mniej niż rok wcześniej, mniej było też rannych. Tyle samo – 116 – było wypadków z udziałem rowerzystów, po 100 osób zostało w nich rannych. W 2021 zginęło 9 kierujących jednośladami, rok później – pięciu.



Jak poinformował wicemarszałek województwa, w tym roku w regionie ma powstać 1500 kilometrów ścieżek pieszo – rowerowych, a doświetlonych ma zostać 250 przejść dla pieszych.