Stary bruk wraca do łask. „Wychodzi” spod asfaltu, by ozdobić starówkę w Chełmnie

2023-05-24, 11:50 Marcin Doliński/Redakcja

Gotowy fragment ulicy Wodnej w Chełmnie/fot. nadesłane Gotowy fragment ulicy Wodnej w Chełmnie/fot. nadesłane Gotowy fragment ulicy Wodnej w Chełmnie/fot. nadesłane

Ulica Wodna w Chełmnie będzie wyłożona XIX-wieczną kostka brukową. Materiał, można powiedzieć, zabytkowy, jest w świetnym stanie. Pochodzi z odzysku. Kamień został odnaleziony pod starym asfaltem.

– To oznacza dla nas oszczędność i lepszy efekt końcowy – mówi burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz. – Przyjęliśmy zasadę, że odtwarzamy historyczny charakter nawierzchni na starówce i tak też się stanie z ulicą Wodną. Kostkę rzędową znaleźliśmy tam pod starą nawierzchnią, którą trzeba było ściągnąć, gdyż nie nadawała się już do użytku. Początkowo myśleliśmy, że będziemy musieli sporo tego kamienia dokupić, a teraz się okazuje, że to, co wydobyliśmy jest wystarczające do pokrycia całej ulicy.



Prace na chełmińskiej starówce trwają od zeszłego roku. Już na ich początku doszło do interesującego odkrycia archeologicznego. Około 1,5 metra pod obecną nawierzchnią znaleziono być może najstarszą, średniowieczną, warstwę stanowiącą element chełmińskich ulic – dębowe bele. Na drugiej części ulicy ukazał się zaś zabytkowy bruk.



Prace drogowe na ulicy Wodnej zakończą się jesienią. Właśnie wprowadzono tam ruch wahadłowy.





Jak zawiadamia chełmiński ratusz, kamień został zdemontowany, oczyszczony i przygotowany do powrotu na jezdnię, z kolei parkingi wykonywane są z tzw. kocich łbów – podobnie jak na odcinku przy klasztorze. Wymieniono również krawężniki na kamienne i chodniki na granitowe. Ulice Rycerska i Poprzeczna zyskały nowe nawierzchnie asfaltowe.





Co do reszty zakresu prac w tej części miasta: wymieniony został wodociąg i przyłącza do poszczególnych budynków, tym samym wyeliminowano najbardziej awaryjny odcinek sieci wodociągowej w mieście. Wymieniony został również gazociąg (od Starych Plant aż do ul. Rycerskiej). Jak podkreślają urzędnicy, sieć gazowa była w tragicznym stanie. Koszt realizowanej przebudowy wynosi ponad 4,3 mln zł, z czego 1,2 mln zł to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.