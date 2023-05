Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w każdym regionie. O to zabiega poseł Jan Szopiński

2023-05-24, 09:40 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

O zasady funkcjonowania Centralnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego pyta bydgoski poseł Lewicy Jan Szopiński. Placówka ma siedzibę w Ełku. Posłowi zależy, by filia centrali powstała także w Kujawsko-Pomorskiem.

Na przełomie listopada i grudnia rząd przeznaczył 200 milionów złotych na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych. Zakupu dokonała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, a następnie całość trafiła do magazynu Agencji w Ełku. Posła Szopińskiego oburza to, że zakup przeprowadzono przy zachowaniu klauzuli tajności:



– Czyli nie mogę się dowiedzieć, ile z naszych pieniędzy zakupiono wózków dla osób niepełnosprawnych, ile zakupiono kul, ile zakupiono łóżek. Sama idea: jestem jej głębokim zwolennikiem. Idea jest bardzo dobra. Jest potrzeba, aby istniały takie wypożyczalnie, ale nie jedna, centralna zlokalizowana w Ełku. To nie jest tak, że tego niepełnosprawnego się zmierzy, zważy i wyśle się zapotrzebowanie do Ełku, żeby do Bydgoszczy przyjechał wózek. Muszą być takie wypożyczalnie w poszczególnych miastach, w poszczególnych regionach – mówi poseł Jan Szopiński.



Ponieważ nad uruchomieniem wypożyczalni czuwało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, poseł Szopiński zwrócił się z interpelacją do szefowej resortu Marleny Maląg, aby taka wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego powstała w Bydgoszczy. Na konferencji prasowej w Bydgoszczy poseł opozycji poinformował, że nadal nie otrzymał odpowiedzi, czy powstaną lokalne wypożyczalnie w poszczególnych regionach kraju.



Wiceminister rodziny Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, poinformował w lutym portal finansowy money.pl, że wypożyczalnia ma działać w ramach programu PFRON. „Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć wniosek, w którym zdefiniuje swoje trudności w funkcjonowaniu, będzie mogła też zasugerować optymalne rozwiązanie dla nich. Lokalny doradca będzie miał pomóc w doborze sprzętu”.