Trzeciewnica będzie mieć nowy przystanek kolejowy z dwoma peronami

Środki na realizację zadania pochodzą z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Nowy przystanek w Trzeciewnicy, na linii kolejowej nr 18 (Kutno – Piła Główna), ułatwi podróże koleją w kierunku Nakła nad Notecią i Piły oraz Bydgoszczy. W sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Łąkowej powstaną dwa perony. Wysokie konstrukcje ułatwią wsiadanie do pociągów. Wygodne dojścia do peronów będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na przystanku znajdą się wiaty, ławki, gabloty na informacje dla pasażerów i rozkłady jazdy oraz oznakowanie, a także zamontowane zostanie jasne, energooszczędne oświetlenie. Zakończenie budowy przystanku planuje się w pierwszej połowie 2025 roku. Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Na realizację programu przeznaczono 1 miliard złotych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związane z zapewnieniem miejsc parkingowych dla pasażerów.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.