Egzamin ósmoklasisty z matematyki? Dla wielu uczniów jest to wielka niewiadoma!

2023-05-24, 08:38 Tatiana Adonis/Redakcja

Trwają egzaminy ósmoklasisty. W środę (24 maja) uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z matematyki. Zmagania z królową nauk rozpoczęły się o godz. 9:00. Na napisanie sprawdzianu uczniowie mieli 100 minut.

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy nie kryli obaw:



– Nie umiem totalnie matematyki...

– Słabo raczej, nie będzie za dobrze z matematyki...

– Nie wiem, tak naprawdę...

– Z matematyką może być 50 na 50: albo będzie łatwe, albo trudne. Na pewno nie zadania tekstowe...

– Najgorzej jest z zadaniami z niewiadomą... Mi dobrze idą ułamki, ale jakieś prostopadłościany to w ogóle nie moja (bajka – przyp. red. )...

– No u mnie z matematyką, to nawet lepiej nie gadać...

– Najgorzej ułamki. Zawsze mi się mylą przecinki...

– Cienko...

– Z matmy niezbyt sobie radzę, ale bardzo lubię procenty i ułamki...



We wtorek ósmoklasiści mierzyli się z językiem polskim, w czwartek (25 maja) napiszą sprawdzian z języka obcego. Przypomnijmy, egzamin ósmoklasisty piszą uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. W Kujawsko-Pomorskiem to prawie 28 tys. uczniów (27 tys. 831). Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.