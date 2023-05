Pierwsza taka inwestycja od 17 lat! W Chełmnie powstaną 44 mieszkania komunalne

2023-05-23, 13:19 Marcin Doliński/Redakcja

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji/fot. Klaudia Peplińska, Chełmno - miasto zakochanych (oficjalny profil), Facebook

Ponad 13 milionów złotych udało pozyskać się Urzędowi Miasta Chełmna na budowę mieszkań komunalnych. Przy ul. Kościelnej powstanie czterokondygnacyjny budynek przeznaczony właśnie na ten cel.

– To jest ogromny krok rozwojowy, bo od ponad 17 lat żaden budynek komunalny nie został zbudowany w tym mieście – mówi Artur Mikiewicz, burmistrz Chełmna. – To, z czego się bardzo się cieszymy, to powstająca inwestycja przy ul. Kościelnej, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie – w sumie ponad 13 milionów złotych pozyskanych na tę inwestycja, czyli przy bardzo minimalnym jako wkładzie własnym Miasta. Powstaną 44 mieszkania komunalne, co pozwoli nam skrócić kolejki oczekujących na przydział mieszkania. Potrzeby są ogromne. Przez kilkanaście lat w tym zakresie nic się nie zadziało – podkreśla.



Mieszkania w czteropiętrowym budynku będą mieć od od 27 do 38 metrów kwadratowych, cztery będą przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.



Lokale powstaną dzięki pomocy finansowej z budżetu państwa w wysokości 95 procent inwestycji.