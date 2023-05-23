Напад на медпрацівників, квіти біля лікарні та заходи у Центрі літніх людей

2023-05-23, 12:40  Paweł Podkopaiev
Що відбуватиметься в Центрі для літніх людей за вул Dworcowa 3 у Бидгощі? Міська влада чекає на відповідь як від старших, так і від молодших жителів/фото: Bydgoszcz.pl (обрамлення: redakcja]

Що відбуватиметься в Центрі для літніх людей за вул Dworcowa 3 у Бидгощі? Міська влада чекає на відповідь як від старших, так і від молодших жителів/фото: Bydgoszcz.pl (обрамлення: redakcja]

На медичних працівників Бидгощі скоєно озброєний напад і це не вперше, лікарі посадили квітки біля лікарні, організація заходів у Центрі для людей літнього віку.

На медичних рятувальників Бидгощі скоєно озброєний напад – подія сталася в одній із квартир міста. Під час візиту пацієнт раптово дістав із шухляди пістолет і направив його на одного із санітарів. Медики відібрали у пацієнта зброю, а патруль поліції, який був на місці, затримав агресора. Як виявилося, це був газовий пістолет. За словами служби швидкої допомоги Бидгощі, такі випадки трапляються часто. В медиків вже стріляли з вогнепальної, газової та пневматичної зброї. Їм також погрожували та нападали з ножем.

Служба швидкої допомоги в Бидгощі подала позов про притягнення зловмисника до відповідальності.

Влоцлавське товариство паліативної допомоги показало свою присутність у медичній сфері. Лікарі та волонтери денного хоспісу висадили квіти та засіяли квітники у міському парку в Слодові.

– Живі квіти – найкращий символ нашої діяльності. Ми хочемо показати, що хоспіс – це теж життя. Квіти, які виростуть, будуть роздані восени у горщиках разом з інформацією про нашу діяльність. – сказала голова Влоцлавського товариства паліативної допомоги доктор Ева Качмарек.

Що відбуватиметься в Центрі для літніх людей за вул Dworcowa 3 у Бидгощі? Міська влада чекає на відповідь як від старших, так і від молодших жителів. У липні у щойно відремонтованій кам’яниці пройдуть різноманітні заняття, тренінги та зустрічі. Сьогодні з 12:00 до 13:00 у Волонтерському центрі за вул Gdańska 5 у Бидгощі відбудеться перша зустріч, присвячена діяльності Центру для літніх людей. Друга запланована на 31 травня о 15:00. Картки для.

консультації можна отримати там само та в центрах для людей похилого віку в
мікрорайонах міста.

Paweł Podkopaiev

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