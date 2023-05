Policjanci przejęli ponad 4 tony „lewego” tytoniu. Trzej bydgoszczanie z zarzutami [link do wideo]

2023-05-23, 11:49 Redakcja

Nielegalny proceder odbywał się w jednej z miejscowości w powiecie bydgoskim/fot. KMP w Bydgoszczy

Krajankę tytoniową i liście tytoniu – łącznie ponad 4 tony nielegalnego towaru zabezpieczyli policjanci z komendy w Bydgoszczy. Jak podali mundurowi, straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków wyniosły 3,5 miliona złotych.

Nielegalny proceder odbywał się w jednej z miejscowości w powiecie bydgoskim. Tam, w hali magazynowej zastali trzech mężczyzn w strojach roboczych i maskach ochronnych obsługujących maszyny do przetwarzania tytoniu. - W trakcie przeszukania hali funkcjonariusze zabezpieczyli 64 worki krajanki tytoniu oraz 58 tego samego rodzaju opakowań z liśćmi tytoniu. Łączna waga zabezpieczonego w tym miejscu „lewego” towaru to ponad 1,6 tony – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KMP w Bydgoszczy. – Dwaj 34-latkowie oraz 28-latek zostali zatrzymani.



Na tym jednak nie koniec – policjanci razem z zatrzymanym 34-latkiem pojechali do innego użytkowanego przez niego pomieszczenia, w pobliskiej miejscowości. Tam, w 174 workach, znajdowały się ponad 2,6 tony krajanki tytoniu. – Łącznie, po przeliczeniu całości zabezpieczonego suszu, okazało się, że dochód Skarbu Państwa został uszczuplony na kwotę 3,5 miliona złotych – przekazuje kom. Kowalska. – Zatrzymani do sprawy trzej mieszkańcy Bydgoszczy usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Prokurator, po zapoznaniu się z aktami strawy i przesłuchaniu mężczyzn, objął ich policyjnym dozorem – dodaje.