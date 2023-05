Egzaminem z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty

2023-05-23, 11:05 Tatiana Adonis/Redakcja

Prawie 28 tysięcy uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego przystępuje w tym roku do egzaminu ósmoklasisty. Zmagania uczniów rozpoczęły się dziś egzaminem z języka polskiego i potrwają trzy dni.

– Bardzo łatwe, będzie co najmniej 85 procent – mówiła po egzaminie jedna z uczennic Szkoły Podstawowej nr 58 w bydgoskim Śródmieściu. – Pisałam opowiadanie, trzeba było opowiedzieć o dniu, w którym spotkamy się z jakąś postacią z lektury obowiązkowej – jak dążyć do celu – opowiadała ósmoklasistka. – Wybrałam rozprawkę, trzeba było napisać, czy to od nas zależy, jakim jesteśmy człowiekiem – mówiła inna. „Wydaje mi się, że najgorsza jednak będzie matematyka”, „najlepszego wyniku spodziewam się z angielskiego” – tak także komentowali uczniowie.



Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Uczniowie musieli rozwiązać test i napisać wypracowanie, mieli na łącznie 120 minut. Dla uczniów z dysleksją, egzamin mógł być przedłużony do 180 minut, a dla uczniów z Ukrainy – do 210 minut.



W środę (24 maja) ósmoklasiści pisać będą egzamin pisemny z matematyki, a w czwartek egzamin z języka obcego. W regionie egzamin ósmoklasisty odbywa się w 667 szkołach. Pierwszego dnia do kuratorium nie wpłynęły żadne sygnały o nieprawidłowościach.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminu nie można nie zdać, ale wynik – obok ocen na świadectwie – jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.