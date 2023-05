Ciężarówki i autokary pod czujniejszą kontrolą. ITD dostała nowoczesne samochody [wideo]

2023-05-22, 20:21 Robert Erdmann/Redakcja

Kujawsko-Pomorska Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała dwa nowoczesne pojazdy – w tym mobilną stację diagnostyczną. Klucze do samochodów przekazał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

– Wykorzystując ten pojazd będziemy kontrolować samochody ciężarowe przystosowane do przewozu ładunków, ale przede wszystkim chcemy weryfikować stan techniczny autobusów, zarówno autobusów wycieczkowych, jak i komunikacji miejskiej, czy zaraz po wakacjach rozpoczynając akcję „Bezpieczna droga do szkoły". Szczegółowe kontrole stanu technicznego autobusów planowane są we wszystkich powiatach, we wszystkich gminach, żebyśmy wszyscy mieli pewność, że dzieci będą dojeżdżały do szkół i przedszkoli pojazdami bezpiecznymi – mówił Marcin Mroczkowski, wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.



Przekazanie pojazdów funkcjonariuszom ITD odbyło się w Miejscu Obsługi Podróżnych Szczutki na trasie S5.



