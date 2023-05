„Platforma Obywatelska nie wierzy w swoją wygraną". Posłowie PiS punktują opozycję [wideo]

2023-05-22, 19:50 Tatiana Adonis/Redakcja

Wiarygodność Platformy Obywatelskiej jest żadna - mówili w Bydgoszczy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Latos i Piotr Król zorganizowali konferencję pod hasłem „Sprawdzamy Tuska" /fot. Tatiana Adonis

Wiarygodność Platformy Obywatelskiej jest żadna - mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Latos i Piotr Król zorganizowali w Bydgoszczy konferencję pod hasłem „Sprawdzamy Tuska". Podobne spotkanie odbyło się we Włocławku.

Politycy partii rządzącej odnieśli się do aktualnych wypowiedzi przewodniczącego PO. Chodziło m.in. o 800 plus. Po tym jak Jarosław Kaczyński zapowiedział, że od nowego roku świadczenie 500 plus wzrośnie, Donald Tusk zaproponował, by ze zmianą nie czekać, tylko wprowadzić ją już od czerwca tego roku. Tomasz Latos i Piotr Król stwierdzili, że lider PO zapomniał, że w przeszłości opozycja wyśmiewała program 500 plus i przypomnieli konkretne głosowania w Sejmie dotyczące kluczowych reform.



– Opozycja głosowała przeciwko programowi 500 plus – mówi Tomasz Latos. – Jeżeli mówią o kwocie wolnej od podatku, to również sytuacja identyczna: my podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, a opozycja co robiła? Była przeciwna, ewentualnie jakieś osoby się wstrzymywały.



– (...) To, z czego możemy być chyba najbardziej dumni w tej sferze społecznej, to jest fakt, że mamy spadek ubóstwa skrajnego w polskich rodzinach – mówi poseł Piotr Król. –Co by było, gdyby tego programu 500 plus, który zamierzamy od 1 stycznia podnieść na 800 plus, nie było?



– Pozostaje otwarte pytanie, która twarz Donalda Tuska jest prawdziwa, czy w ogóle jeszcze szerzej: która twarz opozycji jest prawdziwa. Czy ta która, mówi o tym, że popiera 800 plus, a nawet chcieliby, żeby było jak najszybciej wdrożone, czy to, jak głosowali przeciwko temu programowi?



Zdaniem polityków PiS z Bydgoszczy Platforma Obywatelska mówiąc, że chce realizować coś, z czym wcześniej się nie zgadzała udowadnia, że nie wierzy w swoja wygraną w nadchodzących wyborach.



Więcej w relacjach Agnieszki Marszał i Tatiany Adonis.