Celował bronią w ratownika medycznego. Sceny grozy w bydgoskim mieszkaniu

2023-05-22, 16:54 Redakcja

W jednym z bydgoskich mieszkań doszło do ataku na ratowników medycznych. Pacjent nieoczekiwanie wyjął z szuflady pistolet i wycelował w klatkę piersiową jednego z ratowników/fot. archiwum WSPR w Bydgoszczy/FB

W niedzielę (21 maja) doszło do ataku na ratowników medycznych. W mieszkaniu, podczas medycznej interwencji, pacjent nieoczekiwanie wyjął z szuflady pistolet i wycelował w klatkę piersiową jednego z ratowników. Agresora obezwładniła policja.

21 maja, podczas wykonywania czynności ratunkowych w jednym z mieszkań na terenie Bydgoszczy ratownicy medyczni z Zespołu Ratownictwa Medycznego zostali zaatakowani i sterroryzowani przez pacjenta bronią krótką palną. Pacjent nieoczekiwanie wyjął z szuflady pistolet i bezpośrednio wycelował (z około 20cm) w klatkę piersiową jednego z ratowników medycznych. Medycy natychmiast odebrali pacjentowi broń, a obecny na miejscu patrol policji bezzwłocznie obezwładnił agresora – to informacja z mediów społecznościowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.



Jak się okazało, była to broń gazowa, ale nie jest to żadną okolicznością łagodzącą. WSPR w Bydgoszczy, jak w przypadku każdej innej agresji wobec personelu ambulansu ratunkowego złożyła wniosek z żądaniem ścigania sprawcy. „Nigdy w naszym pogotowiu nie zostawiamy takich spraw bez echa." - czytamy na profilu WSPR na FB.



WOPR podaje, że na przełomie kilkunastu lat kilka razy zdarzyło się, że do medyków celowano z broni palnej, gazowej czy pneumatycznej ASG. Grożono i atakowano również ostrymi narzędziami np. nożem. Ratownicy muszą więc być przygotowani także na takie sytuacje.



„W ostatnich 2 miesiącach na bazie porozumienia z KWP w Bydgoszczy przeprowadziliśmy 5 edycji 2-dniowych szkoleń z zakresu „Postępowania w sytuacjach niebezpiecznych w praktyce ZRM. Pacjent agresywny”. Przeszkoliliśmy ponad 100 medyków z naszego pogotowia – ratowników medycznych, pielęgniarki i pielęgniarzy oraz lekarzy. Program obejmował zajęcia z instruktorami Policji – negocjator, psycholog, instruktor samoobrony i strzelania, funkcjonariusz laboratorium kryminalistycznego. Nie można również zapomnieć o wykładach doświadczonych medyków z Kliniki Psychiatrii SU nr 1 w Bydgoszczy. Ostatnie takie szkolenie zakończyło się 16 maja br. Takie warsztaty okazują się niezbędne, a wiedza z nich wykorzystywana jest jak widać w codziennej pracy personelu pogotowia ratunkowego." – zawiadamia WSPR Bydgoszcz.