Motocyklista zderzył się z volkswagenem pod Lipnem. 57-latek zginął na miejscu

Od ucha do ucha do 15:00

- Jeśli to była rakieta nieuzbrojona, to być może miała na celu sprawdzić naszą gotowość. I obawiam się, że niestety sprawdziła aż za dobrze - mówił… Czytaj dalej »

Do wypadku doszło w niedzielę przed godz. 17.00. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że w miejscowości Lenie Wielkie w kierunku Płocka poruszały się jeden za drugim trzy motocykle. Pierwszy sportowy kawasaki, a za nim dwa harleye – relacjonuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - Kierujący pierwszym harleyem, jadący z pasażerką podjął manewr wyprzedzania kawasaki. W jego ślady podążył kierujący drugim harleyem - 57-letni mężczyzna jadący sam. Po wyprzedzeniu kawasaki kierujący pierwszym harleyem zauważył, że przed nim na pasie ruchu, na możliwość skrętu w lewo oczekuje volkswagen golf, który przepuszczał pojazdy nadjeżdżające z przeciwnego kierunku ruchu. Rozpoczął manewr hamowania. To samo zrobił kierujący drugim harleyem, który położył swój motocykl. - Niestety siła pędu wyrzuciła mężczyznę na drugi pas ruchu, po którym poruszały się pojazdy. Motocyklista zderzył się z volkswagenem sharanem i zginął na miejscu – relacjonuje policjantka. - Obrażenia odniosła także pasażerka jadąca pierwszym harleyem, który przewrócił się, gdy sunący po szosie, przewrócony harley, uderzył w motocykl, na którym jechała. Prokurator zabezpieczył pojazdy biorące udział w zdarzeniu. Przeprowadzona zostanie także sekcja zwłok mieszkańca Warszawy. Zbadani na miejscu inni kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.