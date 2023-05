Sport, wiara, pasja do roweru. Bydgoscy cykliści uczcili urodziny papieża-Polaka [zdjęcia]

2023-05-20, 19:39 Jolanta Fischer/Redakcja

Ponad 170 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym i nordic walking zorganizowanym z okazji urodzin papieża. Uczestnicy wystartowali spod kościoła p.w. Świętego Krzyża na ulicy Artyleryjskiej. Meta była w Brzozie, czyli około 50 kilometrów dalej/fot. Jolanta Fischer

Był sport, góralskie rytmy i nauka św. Jana Pawła II. Ponad 170 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym i nordic walking zorganizowanym z okazji urodzin papieża. Uczestnicy wystartowali spod kościoła p.w. Świętego Krzyża na ulicy Artyleryjskiej. Meta była w Brzozie, czyli około 50 kilometrów dalej.

- Rowery gotowe, w ostatniej chwili decyzja. Być może będą krew, pot i łzy, bo to mój debiut na tyle kilometrów. To nietypowy sposób na uczczenie Jana Pawła II, ale faktycznie godny naszego papieża, gdyż on także lubił podróżować...



- Sport, religia, pasja do roweru...Z Rowerową Brzozą jadę już drugi raz, juniora wziąłem ze sobą po raz pierwszy na rajd papieski, ale syn ma za sobą 50 - kilometrowy rajd nocny na drodze krzyżowej. Nie spodziewałam się, że będzie mówić: „Tata, dawaj, dawaj!", bo wymiękałem ja, a nie junior ...



- To ważny człowiek w naszym życiu i pamięć o nim powinna pozostać. To chyba nie dystans, to chyba ta atmosfera, to, że możemy tu być. Jest dużo przyjaźni, miłości...



Z uczestnikami rajdu rozmawiała reporterka PR PiK Jolanta Fischer.



O godz. 16.00, uczestnicy rajdu dojechali do Brzozy. Tam pod pomnikiem Ojca Świętego odbyła się krótka uroczystość, a następnie wspólne ognisko w Olimpinie. Wydarzenie to także okazja do pomocy dwóm chorym dziewczynkom: 8 - letniej Julce z Nowej Wsi Wielkiej i 10 - letniej Laurze z Brzozy.



Organizatorem jest Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza.