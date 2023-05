Zawodnicy, amatorzy i rodziny. Maraton ósemek wioślarskich Bydgoszcz-Toruń [zdjęcia]

Czy powinniśmy jeszcze obawiać się przymrozków? Co możemy już, bez obaw, wysadzać do gruntu? O czym pamiętać uprawiając warzywa? Jak przyspieszyć zbiory… Czytaj dalej »

Gmina Koronowo nie ma pieniędzy, by partycypować w kosztach budowy linii kolejowej do Bydgoszczy przez Stronno, dlatego nie bierze udziału w konsultacjach Krajowego… Czytaj dalej »

Bydgoski Klub Wioślarek: - Czujemy się bardzo dobrze. To mój pierwszy maraton, ale wiem, że niektóre osoby już startowały. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, przede wszystkim na dobrą zabawę... Weterani Wioślarze Toruń: - Dzisiaj w nocy spać nie mogłem. Cały czas myślałam, jak to wszystko tutaj „wypali", ale niczego się nie boję... - Wspaniale, już się wszyscy poznaliśmy. Córka jest bardzo zadowolona, choć nie wiem, jak ona przeżyje 43 kilometry na wodzie - mówiła mama zawodniczki. - Myślę, że jeszcze sobie pooglądamy drzewka i różne inne fajne rzeczy po drodze, chociażby Solec Kujawski będzie dobrze widać. Oni też mają fajne nabrzeże... - Jesteśmy osadą z TWDW z Warszawy: Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy. Czwarty, piąty raz bierzemy udział w maratonie. Jest to grupa przyjaciół, którzy są amatorami wioślarstwa. Sprzedaliśmy swoją duszę temu sportowi. Część z nas dzisiaj wiosłuje na maratonie, a część jeszcze jutro startuje w Bydgoszczy na wioślarskiej lidze amatorów...

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.