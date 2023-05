„Piją i biją!" Rycerze z Pomorza są już w Chełmnie. Walczą w Turnieju o Złotą Jaszczurkę [zdjęcia]

Czy powinniśmy jeszcze obawiać się przymrozków? Co możemy już, bez obaw, wysadzać do gruntu? O czym pamiętać uprawiając warzywa? Jak przyspieszyć zbiory… Czytaj dalej »

- Za chwilę przekażę ten symboliczny klucz do miasta - mówił burmistrz Mikiewicz. - Nasze miasto ulokowane wewnątrz tych pięknych, średniowiecznych murów, będzie jeszcze bardziej bezpieczne dzięki wam właśnie. Na turnieju można zobaczyć przykłady historycznych strojów i broni: - Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej: Toruń, Aleksandrów Kujawski i okoliczne tereny zielone. Jesteśmy przebrani w stroje z przełomu XIV i XV wieku właściwe dla dostojników z Kujaw... - mówili uczestnicy zabawy. Zmagania rycerzy można oglądać w osadzie średniowiecznej do sobotniego wieczoru: 14:00 – Turniej Miecza Długiego. 14:30/15:00 – Pokaz ptaków drapieżnych grupy „Szponem i mieczem” 16.00 – Bieg Rycerski 16.30 – Turniej Bojowy 18:30 – Inscenizacja Bitwy W ciągu dnia będzie można obejrzeć potyczki rycerskie, poznać gry i zabawy, które poprowadzi Kram Lizard. Otwarta do zwiedzania będzie również Izba Tortur. Imprezę prowadzi Błazen Jajosz.

Rycerze z Pomorza zjechali do Chełmna, by wziąć udział w Turnieju o Złotą Jaszczurkę/fot. Marcin Doliński

