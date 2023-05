Raz na zielono z 20 maja 2023 - [TRANSMISJA]

2023-05-20, 12:05 Małgorzata Burchardt

Raz na zielono

Czy powinniśmy jeszcze obawiać się przymrozków? Co możemy już, bez obaw, wysadzać do gruntu? O czym pamiętać uprawiając warzywa? Jak przyspieszyć zbiory pomidorów i ogórków? W jaki sposób zadbać o ogród owocowy oraz trawnik? Pytamy naszych ekspertów. Telefon czynny w trakcie programu: 52 345-50-90. Można do nas zadzwonić i osobiście zadać pytanie. Audycja z transmisją wideo, dostępna na radiopik.pl, w profilu PR PiK na You Tube i Facebooku. Zaprasza Małgorzata Burchardt.