Bydgoszczy przez 10 lat przybyło węgierskich akcentów. Konsul honorowy świętuje jubileusz!

2023-05-19, 21:46 Maciej Wilkowski/Redakcja

Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács i konsul Marek Pietrzak/fot. Maciej Wilkowski Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács i konsul Marek Pietrzak Konferencja z okazji 10-lecia pełnienia funkcji przez konsula honorowego Węgier w Bydgoszczy odbyła się w Młynach Rothera/fot. Maciej Wilkowski

Jubileusz pełnienia funkcji obchodzi Konsul Honorowy Węgier w Bydgoszczy Marek Pietrzak – jest aktualnie jednym z 6 konsulów tego kraju w Polsce. Za swoje osiągnięcia na tym stanowisku uważa m.in. zbudowanie bardzo dobrych relacji łączących miasto i nasz region z Węgrami oraz akcentowanie węgierskich śladów z Bydgoszczy (to m.in. pomnik Flisaka, rondo i pamiątkowa tablica).

Na wspólnej konferencji prasowej ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács i konsul Marek Pietrzak mówili też o codziennej współpracy i roli konsula honorowego. – To, że od 10 lat mamy tak aktywnego konsula honorowego Węgier w Bydgoszczy zaowocowało nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także kulturalnej – mówiła ambasador. – Jakby odświeżyłem spojrzenie na Węgry, na nowoczesne Węgry, na kulturę węgierską przede wszystkim, która jest mi bardzo bliska – tłumaczy Marek Pietrzak.



– Pracą konsula honorowego jest również pomoc, jeżeli jest wypadek na przykład – był już taki przykład, że obywatel Węgier trafił do szpitala. Wtedy rzeczywiście szybko trzeba działać – podkreśla Kovács. – To są też sytuacje rodzinne, które są bardzo trudne do rozwikłania formalnoprawnego. Nie zdarzają się codziennie, ale dosyć często – dodaje Pietrzak.



W ramach jubileuszu konsul zorganizował Festiwal Kultury Węgierskiej oraz, po raz 13. prezentację wina „Bydgostia Consular Marek Pietrzak”.



Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego.