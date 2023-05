Weterynaria UMK zyskała nowoczesną klinikę! To najlepiej wyposażony obiekt tego typu w kraju [zdjęcia, wideo]

2023-05-19, 20:41 Monika Kaczyńska/Redakcja

Nowa siedziba Instytutu Medycyny Weterynaryjnej UMK/fot. Monika Kaczyńska

Instytut Medycyny Weterynaryjnej i Przychodni Weterynaryjnej UMK w Toruniu to miejsce kształcenia studentów, prowadzenia badań naukowych oraz świadczenia usług weterynaryjnych dla mieszkańców miasta i regionu. Nowa siedziba Instytutu, wybudowana i wzniesiona za 70 mln zł, została uroczyście otwarta w piątek (19 maja).

– Studenci od października będą mogli w pełni korzystać z tego obiektu - podkreśla rektor UMK, prof. Andrzej Sokala. – Do tej pory mieli głównie przedmioty o charakterze ogólnym, teraz czas na przedmioty kliniczne, na podpatrywanie, jak robi się operacje – tłumaczy.



– W przyziemiu jest cała część eksperymentalna, ze słynnym rezonansem – wszystko to służy celom wykonywania znakomitych doświadczeń – mówi Jędrzej Jaśkowski, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej. Na parterze jest cała część poświęcona koniom i lecznictwu koni, również dużych zwierząt gospodarskich – te duże zwierzęta do nas trafią za jakiś czas, głównie do celów dydaktycznych, jako że planujemy ambulans weterynaryjny, który będzie obsługiwał teren. Pierwsze piętro to świetnie wyposażone sale chirurgiczne, izba przyjęć, szpital dla małych zwierząt – opisuje.



Budowa Instytutu Medycyny Weterynaryjnej rozpoczęła się w 2020 roku. Koszt inwestycji wraz z podstawowym wyposażeniem i zakupem rezonansu magnetycznego wyniósł 70 mln złotych.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.