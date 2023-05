Wojskowe analizy, koncepcje szkoleń. Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy ma 12 lat

2023-05-19, 19:52 Agata Raczek/Redakcja

Zapewnienie kompatybilności polskiej armii z armiami NATO – to cel działań bydgoskiego Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. W piątek (19 maja) jednostka świętowała 12 lat istnienia. Podczas uroczystych obchodów podkreślano, jak ważną funkcję pełni, wręczono też odznaczenia i medale dla osób szczególnie zasłużonych.

– Przed nami bardzo dużo wyzwań. Wojna w Ukrainie spowodowała bardzo duże zdynamizowanie środowiska operacyjnego, a to przekłada się na dużo zadań, które przełożeni zlecają Centrum Doktryn: analiz, koncepcji, prac nad wnioskami, nad oświadczeniami – mówił dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, płk dr Andrzej Lis. – Powoli dochodzimy do tego momentu, kiedy te wnioski są już na tyle ustrukturyzowane i zwalidowane, że możemy myśleć o zapisaniu ich w postaci stwierdzeń, zapisów dokumentów doktrynalnych i doktryn – mówił.



– Dzisiaj wojna w Ukrainie nie może być dla nas literalnie do skopiowania, bo takiej drugiej wojny już nie będzie. Jak mówi dyrektor Sztabu Generalnego: „nie przygotowujmy się do wojen, które już były”. Postarajmy się przygotować do wojny, która może nas czekać i zapobiegajmy jej – podkreślił szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, gen. bryg. Cezary Janowski. – Dlatego dzięki Centrum Doktryn i Szkolenia mamy niesamowity potencjał do prowadzenia analiz, wyciągania wniosków, abstrahowania, dedukcji, przewidywania na bazie zgromadzonej wiedzy. Dla tego jest to dla nas nieodzowny element systemu – mówił.



Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych istnieje w Bydgoszczy od 12 lat. Jednostka podlega bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zajmuje się m.in. standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym, zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Jej zadania są ukierunkowane na modernizację SZ RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO.



Uroczyste obchody rocznicy utworzenia Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych odbyły się w Kinoteatrze przy ul. Dwernickiego w Bydgoszczy.



