Bydgoszczanin miał znęcać się partnerką i jej rocznym dzieckiem. Usłyszał zarzuty

Prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 29-latka z Bydgoszczy. Mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków oraz znęcanie się nad swoją konkubiną i jej dzieckiem.

Dziecko najpierw trafiło do szpitala ze złamaną rączką. Przywiozła je tam 21-letnia matka. – Było to racjonalnie przez mamę dziecka wyjaśnione. Złamaną rączkę zaopatrzono i mama udała się do babci – relacjonuje prokurator Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. To właśnie zaniepokojona babcia zawiadomiła policję. – Od tego momentu zaczęły się intensywne działania procesowe. Kobieta i jej partner zostali zatrzymani. Dalsze czynności w postaci przesłuchań świadków, przeszukania mieszkania, zabezpieczenia dokumentacji sądu rodzinnego pozwoliły nam na dojście do wniosku, że mamy dziecka jest osobą pokrzywdzoną, również dziecko jest osobą pokrzywdzoną – mówił.



Partner kobiety usłyszał trzy zarzuty. Jeden dotyczący posiadania amfetaminy, oraz dwa dotyczące znęcania się. – Zarzuty znęcania się nad dzieckiem połączone ze spowodowaniem obrażeń, czyli złamaniem rączki, i nad matką dziecka, a swoją konkubiną. W tym roku na przestrzeni ponad miesiąca. Marcin K. został przesłuchany, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.



Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, ale w związku z tym, że powinien odpowiadać w warunkach recydywy, musi liczyć się z wyższą karą, do 12 lat.