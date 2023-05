Głowica rakiety, która spadła w lesie pod Bydgoszczą, została odnaleziona – brak materiału wybuchowego

Służby w lesie w Zamościu koło Bydgoszczy/fot. Tytus Żmijewski, PAP/archiwum

Głowica rakiety, która spadła pod Bydgoszczą została odnaleziona; jest ona zbudowana – zgodnie z rosyjską myślą technologiczną – z betonu – poinformował w piątek szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Szef gabinetu prezydenta był pytany na antenie RMF FM o możliwe konsekwencje personalne w związku ze sprawą rosyjskiej rakiety, która w grudniu ubiegłego roku spadła w lesie pod Bydgoszczą. Szrot mówił, że do prezydenta nie trafiły wnioski o dymisje generałów, czy ministra obrony narodowej. Podkreślił, że nie spodziewa się takich wniosków. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że z tej sprawy zostaną jednak wyciągnięte wnioski, zaś procedury poprawione.



„Jeśli chodzi o głowicę, to mogę powiedzieć, że została odnaleziona, jest teraz badana przez odpowiednie instytucje (...). To jest szczególna głowica, bo jest zbudowana – zgodnie z rosyjską myślą technologiczną – z betonu. Zakładam, że w takiej formie została zamontowana na tej rakiecie, żeby ten starszy model rakiety mógł dezorientować ukraińską obronę przeciwlotniczą” – poinformował Szrot.



Jak dodał, nie było tam materiału wybuchowego. „Ta rakieta nie może lecieć nieobciążona głowicą, więc ktoś tam zamontował taki szczyt rosyjskiej myśli technologicznej” – wskazał.



Pod koniec kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo. W piątek śledztwo w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionych w lesie w okolicach Bydgoszczy zostało przejęte przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej.