Mieszkańcy Jacewa dopięli swego. Decyzja w sprawie gazociągu została uchylona

Grupa mieszkańców Jacewa obawia się o bezpieczeństwo w związku z planowaną wymianą gazociągu na trzykrotnie wyższy. Domaga się przesunięcia jego przebiegu od zabudowań z obecnych 15 do 40 metrów/fot. ilustracyjna, Marcin Bielecki, Polska Agencja Prasowa, archiwum

Minister Rozwoju i Technologii uchylił decyzję administracyjną wojewody w sprawie planowanej przebudowy gazociągu przebiegającego przez podinowrocławskie Jacewo.

Przypomnijmy: grupa mieszkańców tej miejscowości w związku z planowaną wymianą gazociągu na trzykrotnie wyższy domaga się przesunięcia jego przebiegu od zabudowań z obecnych 15 do 40 metrów. – Obawiamy się, że po wymianie na nowy gazociąg (...) może nam grozić niebezpieczeństwo – mówi Sławomir Kroczyk, przedstawiciel mieszkańców Jacewa. – W przypadku tego typu gazociągów dochodziło do wybuchów. Cały czas działamy w tym kierunku, żeby ten gazociąg był jednak oddalony od naszych domów na odległość minimum 40 metrów (...).



Ministerstwo Rozwoju przyznało rację grupie mieszkańców. Dopatrzyło się nadużyć przepisów prawa administracyjnego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego przy wydawaniu postanowienia dotyczącego lokalizacji gazociągu. Chodzi między innymi o błędy wynikające z niewłaściwej analizy akt sprawy, w tym wniosku inwestora. Co to oznacza dla planowanej przebudowy gazociągu? – Uchylenie postanowienia oznacza, że decyzja o budowie powinna być wstrzymana z automatu. Minister uchylił to postanowienie, a bez postanowienia nie może być decyzji – mówił mieszkaniec Jacewa Mirosław Kroczyk.



Mieszkańcy złożyli też wniosek do prokuratury i CBA, prosząc o sprawdzenie korespondencji i dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie przebudowy gazociągu.