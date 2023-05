Gotują, wędzą, smakują i...leżą na trawie. Warsztaty w bydgoskim „Gastronomiku" [wideo, zdjęcia]

2023-05-19, 14:20 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Jak utrwalać żywność – ale nie konserwować sztucznie –by jak najdłużej była świeża i nie traciła wartości odżywczych – tego uczą się uczestnicy Ogólnopolskich Gastro Warsztatów „Śniadanie na trawie" w Bydgoszczy.

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich warsztaty serowarskie, wędzarnicze, wędliniarskie i baristyczne prowadzą zaproszeni szkoleniowcy. – To dobra okazja do wymiany doświadczeń między szkołami gastronomicznymi – mówi Joanna Nowicka z bydgoskiego „Gastronomika" i dodaje, że najważniejsze cel to nie marnowanie żywności.



– Stawiamy także na zdrową żywność. Prezentujemy szkolenie z zakresu serowarstwa, wędliniarstwa, wędzarnictwa. Szkoła posiada własną wędzarnię, więc nasi uczniowie te wędliny, sery wędzą na miejscu - mówi Joanna Nowicka. – Z nowoczesnych warsztatów mamy warsztat sushi, które cieszą się tak naprawdę największym powodzeniem. Warsztaty baristyczne, z nowym podejściem zero waste do kawy, bo to jest obszar, gdzie najwięcej wody tak naprawdę jest marnowane.



– Chcę nauczyć się techniki poprawnego wykonywania sushi, ponieważ łatwiej jest czasami zrobić sushi w domu. Przyjemniej jest wtedy czuć ten efekt wykonywanej pracy – mówił jeden z uczestników wydarzenia.



Na zakończenie warsztatów zaplanowano jeszcze „Śniadanie na trawie". Będzie m.in. grill i tańce. A wszystko to dzięki grantowi, który pozyskał bydgoski „gastronomik". Dodajmy, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio PiK.

