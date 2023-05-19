Іновроцлав визначив бурового підрядника і незабаром розпочнеться пошук геотермальних вод/fot. nadesłane
В Іновроцлаві незабаром розпочнуться пошуки геотермальних вод. Вирішення інциденту з поромом „Флісак". Фініш робіт на ринку в Короново.
Іновроцлав визначив бурового підрядника і незабаром розпочнеться пошук геотермальних вод. Міська влада отримала фінансування у розмірі 16 мільйонів злотих, тобто 100 відсотків інвестиційних витрат, що дозволить повністю реалізувати це завдання. Свердловину глибиною до двох кілометрів пробурить фірма з Варшави, яка виграла тендер. Роботи будуть супроводжувати гідрологічні дослідження.
Планується додаткове навчання для екіпажу порома «Флісак», який курсує Віслою між Солець Куявським і Чарново. Таке рішення прийняв виробник судна після суботнього збою. У той момент на борту перебували близько 80 осіб, автомобілі та велосипеди. Необхідна була евакуація. Наразі висновки показують, що інцидент стався в результаті людської помилки. Підрядник поромної переправи "Флісак" виступив із заявою, в якій вибачився за інцидент і повідомив про додаткові навчання.
Ревіталізація ринкової площі в Короново біля Бидгощі добігає кінця. Урочисте відкриття міської площі заплановане на 18 червня, у день народження міста. Оновлений ринок включатиме: нові гранітні плити та бруківку, нові ліхтарі, лавки та клумби. Також встановлять скульптури, з’явиться зарядна станція для електромобілів та зелені насадження. Абсолютно новим елементом стане мультимедійний фонтан з функцією «вода-світло-звук».
Геотермальні води в Іновроцлаві, інцидент з „Флісаком", ринок в Короново
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