Kiermasz roślin, moc spektakli, zawody charytatywne i jeszcze więcej w weekend! [przewodnik]

2023-05-19, 09:15 Redakcja

Zespoły muzyczne świętują swoje jubileusze, sąsiedzkie warsztaty, zabawy bańkami i festiwal kwiatów doniczkowych. To tylko część atrakcji, które czekają na chętnych w całym województwie.

BYDGOSZCZ



Otwarty dzień dawcy szpiku

piątek, 19 maja, godz. 10:00, Envio Group, ul. Jagiellońska 21

Z okazji swojego 10-lecia Envio Group organizuje kolejną akcję społeczną. W piątek, 19 maja w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońskiej 21 znajdować się będzie mobilny punkt DKMS. Każda zebrana tego dnia próbka zostanie sfinansowana. Każdy pacjent potrzebujący przeszczepu szpiku ma szansę odnalezienia swojego genetycznego bliźniaka, który może podarować mu życie. Dawcą szpiku może zostać: osoba w wieku 18-60 lat, ważąca minimum 50 kilogramów, BMI potencjalnego dawcy nie może przekraczać 40 i osoba w pełni zdrowa (możliwość oddania szpiku całkowicie uniemożliwiają: przebyta żółtaczka typu B i C, zakażenie HIV, osteoporoza, nadczynność tarczycy, udar mózgu i zawał serca).



10-lecie zespoły Cynamony

piątek, 19 maja, godz. 18:00, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, plac Kościeleckich 6

Cynamony to powstała w marcu 2013 roku kapela podwórkowa. Wykonuje piosenki z gatunku folkloru miejskiego oraz własne kompozycje opowiadające głównie o rodzinnym mieście – Bydgoszczy. Obecny skład zespołu: Wiesław Albiński – śpiew, gitara akustyczna, Roman Wiśniewski – gitara basowa, śpiew, Piotr Sowiński – banjo, mandolina, harmonijka ustna, klarnet, śpiew. Gościnnie wystąpią: Sławomir Doraczyński – akordeon, Konrad Kaczmarek – instrumenty perkusyjne, Marcel – bydgoski kataryniarz, który zaprezentuje swoją zabytkową katarynkę.



Kiermasz roślin doniczkowych

sobota i niedziela, 20-21 maja, w sobotę godz. 8:00-20:00, w niedzielę 10:00-18:00, SISU Arena, ul. Toruńska 59

Podczas „Kwiatowej Gali” uczestnicy będą mogli zakupić nie tylko popularne gatunki kwiatów, ale również te bardziej egzotyczne. Dzięki informacjom umieszczonym na etykietach cenowych każdy uczestnik kiermaszu znajdzie informacje o sposobie pielęgnacji i uprawy wybranej roślin. Organizatorzy przygotowali również warsztaty florystyczne z układania kompozycji doniczkowych. Będzie też możliwość skonsultowania się z ekspertami. Więcej informacji pod tym linkiem.



Botaniczna piątka

sobota, 20 maja, godz. 11:00, Ogród Botaniczny w Myślęcinku

Pięciokilometrowy bieg w otoczeniu przyrody. Wiosenna edycja odbędzie się w Myślęcinku, szczegóły i zapisy na stronie botaniczna5.pl.



Zjazd superbohaterów

sobota, 20 maja, godz. 11:00, CH Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47

Filmowi superbohaterowie odwiedzą bydgoskie centrum handlowe, zachęcając dzieci do wspólnej zabawy. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji – m.in. miasto animowanych bohaterów, w którym będzie można rozegrać turniej na PlayStation, spotkanie oko w oko z Optimusem Primem, strefa zabawek czy też pokaz filmowych zwiastunów najgorętszych hitów tego lata oraz darmowy popcorn w mini kinie. Wydarzenie zlokalizowane będzie na parterze galerii w pobliżu salonu Smyk.



Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiego Obozu Wysiedleńczego

sobota, 20 maja, godz. 12:00, Cmentarz Wojenny przy ul. dr. Baranowskiego (Smukała)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska zapraszają na Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiego Obozu Wysiedleńczego w Smukale z okresu II wojny światowej. W programie uroczystości: odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, msza św. polowa, apel pamięci, Salwa honorowa, złożenie kwiatów, odsłonięcie tablicy informacyjnej.



Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego

sobota i niedziela, 20-21 maja, godz. 9:00-21:00, Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59

Celem konkursu jest upowszechnianie amatorskiego ruchu tanecznego, rozwijanie zainteresowań tanecznych jako - formy aktywnego wypoczynku, twórcza konfrontacja umiejętności i poziomu tanecznego uczestników, popularyzacja różnych technik tanecznych, promocja miasta Bydgoszczy. Cały program i szczegóły są dostępne tutaj.



Z sąsiadem za pan brat!

sobota i niedziela, 20-21 maja, w sobotę godz. 12:00-20:00, w niedzielę godz. 12:00-16:00, Młyny Rothera

Obchody Europejskiego Dnia Sąsiadki i Sąsiada, z tej okazji Młyny Rothera zapraszają do wspólnego świętowania. Dla chętnych czekają sąsiedzkie atrakcje, nawiązanie nowych znajomości i wymiana uśmiechami czy dobrym słowem. W harmonogramie znajdują się m.in. warsztaty z kreatywnego pisania, projektowania toreb bawełnianych, kurs z przygotowywania lunch boxów, strefa zabaw i tablica ogłoszeń. Cały plan i szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.



Koncert finałowy konkursu recytatorskiego

sobota, 20 maja, godz. 12:00, Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27

Widowisko w wykonaniu finalistów konkursu recytatorskiego i konkursu poezji śpiewanej. W koncercie, na który zapraszamy mieszkańców naszego miasta, uczestniczyć będą także zespoły taneczne Pałacu Młodzieży. Z wyróżnionych prezentacji w obu konkursach powstanie poetycka opowieść, przeplatana układami tanecznymi.



Zwiedzanie Starego Miasta

sobota, 20 maja, godz. 12:30, Bydgoskie Centrum Informacji, ul. Batorego 2

Spacer przez Stary Rynek, Katedrę, Mostową i Wyspę Młyńską, czas trwania: 1,5 godziny. Sprzedaż biletów w Informacji Turystycznej.



III Bydgoski Dzień Banki Mydlanej

sobota, 20 maja, godz. 14:30, Wyspa Młyńska

Święto baniek mydlanych. Najmłodsi będą mogli nie tylko stworzyć własne, bańkowe dzieła sztuki unoszące się w powietrzu, ale i przebić bańkę według własnego pomysłu. Jak zapewniają organizatorzy, wszystkie chwyty dozwolone. Ich zdaniem dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Chętni poczują również magię zamknięcia w gigantycznej bańce. Do dyspozycji będzie aż 200 litrów płynu do baniek. Bańki mydlane to uśmiech na twarzach najmłodszych i radość w sercach dorosłych. Szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj.



Koncert doktorantów

sobota, 20 maja, godz. 15:00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 20

Wystąpią: Sławomir Drózd – flet traverso, Michał Marcinkowski – skrzypce barokowe, Justyna Knapczyk – wiolonczela barokowa, Dorota Zimna – klawesyn, Patryk Kusiak – fortepian, Dorota Nowak – śpiew, Tomasz Gumiela – fortepian, Szymon Nehring – fortepian, Daniel Cebula-Orynicz – śpiew, Adam Lemańczyk – fortepian i Elżbieta Szczurko – prowadzenie. W repertuarze znajdą się utwory: Johanna Adolfa Hasse’a, Patryka Kusiaka, Zbigniewa Bargielskiego, Pawła Mykietyna, Hermana Nehringa, Ignacego Friedmana, Józefa Hofmanna, Daniela Cebuli-Orynicz, Michaela Jacksona.



XII Koncerty maryjne z Różą

sobota, 20 maja, godz. 17:00, Katedra Bydgoska, ul. Farna 2

Koncert w czasie i po Mszy świętej. Marzena Buchwald (organy), Katarzyna Fraś-Mularczyk (sopran) i Aleksandra Korzeb (sopran).



Electro Tour Ani Karwan

sobota, 20 maja, godz. 20:00, Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

Karwan szerszej publiczności znana jest jako finalistka programu „The Voice of Poland” z 2016 roku, w którym okrzyknięto ją wschodzącą divą polskiej sceny muzycznej. Muzyka Ani jest połączeniem tanecznej muzyki rozrywkowej i romantycznych ballad z dodatkiem odrobiny rockowych brzmień. Jak zapewniają organizatorzy, Ania imponuje charyzmą i skalą głosu. Wrażliwa, muzykalna i bardzo kreatywna w studiu, jest artystką świadomą, która potrafi zbudować piosenkę od początku do końca wywołując ciarki na plecach. Jej głos od lat można usłyszeć też w licznych produkcjach filmowych i serialowych.



Frymark Bydgoski

niedziela, 20 maja, godz. 10:00, Bydgoskie Centrum Finansowe, ul. Gdańska 8

Cykliczny jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem – odbywający się w każdą niedzielę w samym centrum Bydgoszczy na ul. Gdańskiej 8, na placu przed Bydgoskim Centrum Finansowym w Bydgoszczy. Na uczestników czekają m.in. pieczywo tradycyjne i dla diet eliminacyjnych, kiełbasy i mięso eko, miody, warzywa, herbaty, zielenina i wiele innych.



Musical Krzysztofa Herdzina

niedziela, 21 maja, godz. 17:00, Filharmonia Pomorska

Coraz częściej muzyka musicalowa zaczyna żyć własnym życiem, zyskując większy rozgłos niż sam spektakl, do którego powstała. O wyjątkowym świecie musicali opowie Krzysztof Herdzin, który wystąpi również w roli dyrygenta. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Krzysztof Herdzin – dyrygent, Michał Modrzyński – fortepian, Antoni Olszewski – kontrabas, Mateusz Krawczyk – perkusja, Kaja Mianowana – śpiew, Karol Drozd – śpiew. W programie znajduje się m.in.: West Side Story, Upiór w operze, Hair, My Fair Lady, Willy Wonka, Dźwięki muzyki, Skrzypek na dachu, Evita, Kabaret.



Koncert duetu Ponad Chmurami

niedziela, 21 maja, godz. 18:00, Eljazz, ul. Kręta 3

Duet Ponad Chmurami (Katarzyna i Nikodem Jacuk) działa od 2012 roku. Wtedy właśnie spotkało się dwoje młodych ludzi wychowanych na muzyce krainy łagodności. Dzielone wzajemnie zainteresowanie zaowocowało marzeniami o publicznym prezentowaniu własnych pomysłów na twórczość znanych w muzycznym świecie postaci. Wbrew temu, co obecnie dociera do nas z radiowych odbiorników, fundamentem dla Ponad Chmurami jest twórczość Bułata Okudżawy, Leonarda Cohena, Starego Dobrego Małżeństwa, czy zespołu Pod Budą.



TORUŃ



XXII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej

piątek i sobota, 19-20 maja, Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 39-43

W Konferencji „Hospicjum 2023” oraz Forum Onkologii i Psychoonkologii uczestniczy od 300 do 500 lekarzy, pielęgniarek, dyrektorów hospicjów, dyrektorów szpitali i ZOL-i, osób duchownych oraz wolontariuszy. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyć będzie wystawa medyczna z udziałem ok. 30 wystawców, prezentujących innowacyjne produkty i urządzenia poprawiające jakość i komfort opieki nad pacjentem.



37. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

piątek-niedziela, 19-21 maja, Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska 9

Przegląd najlepszych polskich i zagranicznych monodramów znów odbędzie się w Toruniu. Spektaklom będą towarzyszyć debaty, warsztaty i wykłady. Szczegółowy program i terminarz znajduje się pod tym linkiem.



Zobaczyć muzykę – Wielkie opowieści

piątek, 19 maja, godz. 19:00, CKK Jordanki

Myśl przewodnia koncertu skoncentruje się na przedziwnych kolejach ludzkiego losu układających się w historie, które do dziś zachwycają publiczność. Oddające fascynujące realia społeczne, tragizm relacji międzyludzkich i potęgę ludzkich emocji utwory z pewnością zagwarantują niezapomniane przeżycia.



Koncert Eleni

piątek, 19 maja, godz. 19:00, Aula UMK, ul. Gagarina 11

Podczas koncertu zostaną zaprezentowane największe przeboje takie jak: Miłość jak wino, Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca, Tylko w Twoich dłoniach, Na wielką miłość oraz najnowsze kompozycje z płyty Statek do Pireusu. Piosenkarce będzie towarzyszył zespół w osobach: Kostas Dzokas, Aleksander Białous.



Twarzą w twarz z Kopernikiem

sobota i niedziela, 20-21 maja, godz. 11:00-22:00, Artus Art Cinema w Dworze Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6

Czy Mikołaj Kopernik faktycznie został upamiętniony na swoim pomniku z wąsem? Odpowiedź na tę zagadkę torunianie i turyści będą mieli okazję poznać na własne oczy. Podczas wydarzenia będzie można stanąć twarzą w twarz z pomnikiem Mikołaja Kopernika. Spotkania z astronomem upamiętni fotograf.



CrossFit charytatywnie

sobota, 20 maja, godz. 15:00, CrossFit Toruń, ul. Chrobrego 145/147

Jak zaznaczają organizatorzy Familiada to wewnętrzne zawody w których chodzi przede wszystkim o dobrą, wspólną zabawę. Starty będą odbywać się w parach. Pary będą dobierane w drodze losowania na zasadzie początkujący - doświadczony lub dwójka średniozaawansowanych. Zawody będą składać się z dwóch treningów dla wszystkich plus finału. Czas trwania zależy od frekwencji, ale niezwłocznie po zmaganiach zaplanowano After Pizza Party, lub After Grill. Więcej informacji tutaj.



Wernisaż wystawy

sobota, 20 maja, godz. 16:00, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19

Na wystawie zostaną pokazane wątki z twórczości Różyckiego przez pryzmat jego peregrynacji etnograficznych. Będą to zarówno sztandarowe cykle fotografii (fotogramy, asamblaże i fotokolaże), jak i filmy etnograficzno–antropologiczne, a także – po raz pierwszy – przekrojowa prezentacja jego kolekcji sztuki ludowej.



Jutro będzie za późno

sobota, 20 maja, godz. 19:00, Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8

Sztuka Wiesławy Sujkowskiej opowiada o artystce już na skraju życia, która robi remanent z tego, co przyszło jej przeżyć. Ale nie jest to smutna opowieść zgorzkniałej kobiety, której się nie poszczęściło. Tekst opiera się na dowcipie i ironicznych refleksjach bohaterki,



Wersja De Lux + Bez Znaczenia

sobota, 20 maja, godz. 19:00, Dwa Światy, ul. Ducha św. 10/12

Ska, Punk, Rock&Roll i wszystko, co dookoła, takie brzmienia wypełnią sobotni wieczór. Wersja De Lux to zespół ska&roll, pochodzący z Trójmiasta. Z kolei grupa z formacji specjalizuje się w punku, ska i reggae, a członkowie są z Inowrocławia.



RegeneracJA

niedziela, 21 maja, godz. 12:00-14:00, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19

RegeneracJA na wystawie „Salonik Profesor Marii Znamierowskiej-Prüfferowej” to kolejne spotkanie wytchnieniowe dla kobiet. Uczestnicy będą mogli odkryć biografię patronki toruńskiego muzeum. Na wystawach nie zabraknie pamiątek, portretów i dokumentów. Jak podkreśla placówka, na koniec będzie można zrelaksować się w przestrzeni ekspozycji, dla chętnych na matach i pod kocykami (prosimy o przyniesienie własnych mat i kocyków).



GRUDZIĄDZ



GAPA – koncert galowy

piątek, 19 maja, godz. 10:00, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1

Najważniejszy cel GAPY to integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów – amatorów z naszego regionu. Dla wielu uczestników grudziądzkie prezentacje to niepowtarzalna i niejednokrotnie jedyna okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności na scenie. Zmagania w poszczególnych kategoriach ocenia kompetentne jury, które przyznaje Złote i Srebrne Gapy.



55-lecie Czerwonych Gitar

sobota, 20 maja, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1

Czerwone Gitary nazywane były polskimi Beatlesami i tak jak Oni w 1969 roku na Targach Płytowych w Cannes (Francja) odebrali nagrodę Trophėe du Midem. Ich popularność w Polsce, Związku Sowieckim, Niemczech i krajach ościennych, dorównywała tej, jaką cieszyła się Wielka Czwórka z Liverpoolu. Grupa The Beatles od pięćdziesięciu lat nie istnieje, a Czerwone Gitary nadal występują, nagrywają i nadal odnoszą sukcesy. Platynowy koncert jest podsumowaniem 55-letniej działalności zespołu. W blisko dwugodzinnym programie, zostaną zaprezentowane największe przeboje z początkowego okresu działalności grupy, nowe propozycje Zespołu i zobaczycie historię zespołu w przekazie multimedialnym.



Koncert uczniów

niedziela, 21 maja, godz. 12:00, Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1

Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Grudziądzu w ramach cyklu Niedzielne koncerty w Teatrze oraz Otwarcie wystawy linorytów Elżbiety Pyra. Młodzi ludzie na co dzień ciężko pracują, szlifując swoje talenty, a gdy przychodzi taki koncert jak ten jest to dla nich niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić się na scenie. Każdy taki występ, dla każdego z nich jest bardzo ważny i przygotowują się do niego najlepiej jak potrafią. Podczas koncertu wystąpią: zespół smyczkowy, zespół akordeonowy, zespół saksofonowy, zespół muzyki rozrywkowej, chór, orkiestra szkolna.



WŁOCŁAWEK



Zawód: położna

piątek, 19 maja, godz. 16:00, Baza Przygody - Harcerska Strefa Współpracy, ul. Szpitalna 33

Spotkanie, podczas którego uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o położnictwie. Wydarzenie jest kierowane w szczególności do osób wybierających się do szkół średnich oraz przyszły kierunek na studia. Jak podkreślają organizatorzy, to doskonała możliwość na zadanie pytań oraz porozmawianie o realiach zawodu.



Festiwal roślin

sobota i niedziela, 20-21 maja, w sobotę godz. 8:00-20:00, w niedzielę godz. 10:00-18:00, Hala Sportowo-Widowiskowa OsiR, ul. Chopina 12

Trasa największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach zawita ponownie do Włocławka z wiosenną edycją. Jak zaznaczają organizatorzy, przygotowane będą piękne, nowe gatunki roślin, rozszerzając asortyment o te, których wcześniej nie było. Oprócz tych najpopularniejszych, pojawi też dział roślin kolekcjonerskich, których ceny maja być bezkonkurencyjnie niskie. Na festiwalu zostaną zaprezentowane też nowe wzory doniczek.



Ekoludki – rękodzieło

sobota, 20 maja, godz. 11:00, Baza Przygody - Harcerska Strefa Współpracy, ul. Szpitalna 33

Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci w wieku 6-13 lat na zajęcia z rękodzieła i DIY. Podczas spotkania będzie można stworzyć ekologiczne zabawki oraz ozdobić bawełniane torby na zakupy. Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo: gabriela.rosinska@zhp.net.pl.



Second hand

niedziela, 21 maja, godz. 16:00, Baza Przygody - Harcerska Strefa Współpracy, ul. Szpitalna 33

Thrifting – wyszukiwanie perełek w second handach – cieszy się coraz większą popularnością. Zainteresowani będą mogły dowiedzieć się w jaki sposób odświeżać, przerabiać, odplamiać i nadawać drugie życie ubraniom i obuwiu z lumpeksów.



INOWROCŁAW



Koncert Izabeli Metler

piątek, 19 maja, godz. 18:00, Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2

Artystka Izabela Metler zaśpiewa utwory ze swojej pierwszej solowej płyty Pop Opera Cover Songs. Będzie to okazja do wysłuchania znanych i lubianych hitów polskich i światowych w aranżacji popowej, ale wykonanych głosem operowym.



Bieg dla osób z niepełnosprawnościami

sobota, 20 maja, godz. 11:00, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2

III edycja biegu dla osób z niepełnosprawnościami "MIEJ SERCE DO BIEGANIA" Bieg odbywa się na dystansie 10 kilometrów. W biegu mogą uczestniczyć osoby na wózku specjalistycznym, handbiku oraz samodzielnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Bieg będzie przebiegał ulicami Inowrocławia oraz ścieżkami Parku Uzdrowiskowego w Inowrocławiu, a start i meta odbędzie się Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków.