O lekach za 5 złotych i waloryzacji świadczeń socjalnych. Posłowie Lewicy Razem w regionie

2023-05-18, 14:30 Maciej Wilkowski, Marcin Doliński, Michał Zaręba/PAP, Redakcja

Konferencja posłów Lewicy Razem na bydgoskich Bartodziejach/fot. Maciej Wilkowski

Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Świecie, Chełmno i Lipno – to miasta, które znalazły się w planie wizyty posłów Klubu Parlamentarnego Lewica Razem w województwie kujawsko-pomorskim.

– Przede wszystkim rozmawiamy z mieszkańcami o tym, co dla nich jest ważne. Dlatego odwiedzamy takie miejsca, jak targowiska – mówili na bydgoskich Bartodziejach posłowie Adrian Zandberg i Jan Szopiński.



– Tutaj na tym bazarku jest bardzo wiele osób starszych i kiedy rozmawiamy z nimi o rosnących kosztach życia - o tym, co ich boli, okazuje się, że jedną z bardzo ważnych rzeczy jest obciążenie dla rodzinnych budżetów, które stanowią leki – mówił poseł Zandberg. – Domagamy się od rządu, żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu została poddana pod głosowanie ustawa posłanki Marceliny Zawiszy „Leki za 5 zł”.



– Bardzo jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe rozmowy – dodał poseł Szopiński. – Nasza wizyta nie będzie wolna od problemów, które dotykają miasto Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie w ostatnim czasie. Nie może być tak, że w Polsce latają jakieś ruskie rakiety, lądują 10 km od jednostek, które są w Bydgoszczy, bo jeszcze trochę, a te jednostki się od nas wyprowadzą uznając Bydgoszcz za miasto, które nie jest dla nich pokojowe i w którym mogą się rozwijać.



Posłowie Lewicy w czwartek byli też między innymi w Grudziądzu. Przed zadłużonym szpitalem zorganizowali konferencję prasową na temat stanu służby zdrowia.



Z kolei w Toruniu domagali się dymisji Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. – Od prezydenta oczekujemy zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego – mówił Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do odnalezienia pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety.



Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Toruniu odnosił się m.in. do ostatnich pomysłów programowych Prawa i Sprawiedliwości. – Lewica chce być strażnikiem wszystkich spraw socjalnych w nowym rządzie – wszystkiego tego, co zostało dane oraz tego, co ludziom jest potrzebne – mówił. – Wszystkie świadczenia, takie jak „becikowe”, „wyprawka dla ucznia”, stypendia socjalne na studia, świadczenia pielęgnacyjne, jak zasiłki opiekuńcze, w dobie inflacji muszą być waloryzowane – mówił –Chcemy też podwyżek dla budżetówki, bo budżetówka to ta sfera, która wobec społeczeństwa robi świadczenia. Wicemarszałek Sejmu Czarzasty zaapelował także o podwójną waloryzację rent i emerytur.