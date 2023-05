Duże pieniądze na budowę boisk w regionie. Rząd uruchamia program „Olimpia” [lista]

2023-05-18, 12:54 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal w całej Polsce kwotą ponad 730 mln zł/fot. Jakub Kaczmarczyk, PAP

– Bydgoszcz największym w Polsce beneficjentem programu „Olimpia” – ogłosił w czwartek minister Łukasz Schreiber. – Miasto otrzyma blisko 14 mln zł na przyszkolne inwestycje sportowe – budowę nowych boisk wielofunkcyjnych oraz zadaszenie istniejących boisk sportowych. Podobne obiekty powstaną w całym regionie.

Jak dodaje minister Schreiber, resort sportu i turystyki przeznaczy 14 mln zł na aż dziewięć inwestycji przy bydgoskich szkołach. – Żadne inne miasto w Polsce nie zrealizuje tak wielu zadań w ramach programu „Olimpia” – informuje. – Wsparcie finansowe otrzymają także inne samorządy w okręgu bydgoskim – Nakło nad Notecią, Białe Błota, Śliwice, Mogilno, Pakość, Sępólno Krajeńskie i Dąbrowa.



Ponadto w naszym województwie nowe boiska będą budowane także m.in. w Grudziądzu, Włocławku, gminach Dąbrowa i Zławieś Wielka czy w powiecie radziejowskim.



Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal w całej Polsce kwotą ponad 730 mln zł. Dwuletni „Program Olimpia" realizowany jest na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich. Budowa pierwszych hal przewidziana jest jeszcze w 2023 roku. – Cieszę się, że jeszcze w tym roku przy szkołach na terenie całego kraju powstanie pierwszych kilkadziesiąt zadaszonych, pełnowymiarowych hal sportowych. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie Programem już dzisiaj chcę zapowiedzieć kolejną turę naboru, w ramach którego wnioski na realizację będzie można składać od 1 do 30 czerwca br. – powiedział minister sportu.



Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 procent wydatków związanych z realizacją zadania. Program obowiązujący w latach 2023-2024 zakłada, że do polskich samorządów trafią dwa miliardy złotych. W pierwszym roku na inwestycje przewidziano 800 mln zł.



TU POWSTANĄ NOWE BOISKA - LISTA