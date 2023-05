Słowiańska biżuteria na budowie domu w Jaksicach. Archeolodzy znaleźli kabłączek

2023-05-17, 18:12 Marcin Glapiak/Redakcja

Kabłączek skroniowy, czyli słowiańska biżuteria kobieca. To najnowsze znalezisko z działań archeologicznych Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w Jaksicach/fot. Facebook/Muzeum im. Jana Kasprowicza Inowrocław

W Jaksicach pod Inowrocławiem znaleziono fragment słowiańskiej, kobiecej biżuterii. To kabłączek skroniowy. Odkrycia dokonali archeolodzy z Muzeum im. Jana Kasprowicza.

– Znaleźliśmy kobiecą ozdobę, kabłączek skroniowy. Jest brązowy, tordowany, czyli skręcony, z bardzo pięknie ukształtowanym uszkiem. Kabłączki to najbardziej charakterystyczna ozdoba słowiańskich kobiet Panie naszywały je w liczbie różnej na taśmę noszoną na czołach, na chuście, jako przepaski. To właściwie był znak rozpoznawczy Słowianki. Ten znaleziony jest (...) wykonany z grubego kawałka brązowego pręta, być może jest posrebrzany – to się okaże. Zupełnie wyjątkowe jest to, że na tym przedmiocie w związku z występującą patyną, zachowały się fragmenty substancji organicznej. Ten drobiazg owinięty był w korę brzozy albo wręcz przechowywany był w jakimś niewielkim puzderku, w saszetce z kory brzozowej.



Biżuterię znalazła Elżbieta Jarzęcka, archeolog w Muzeum im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

– Badaliśmy stanowisko na miejscu, w którym obecnie budowany jest domek jednorodzinny. Trafiliśmy akurat na obiekt wczesnośredniowieczny. W trakcie badań znaleźliśmy nożyk żelazny, jakiś niezidentyfikowany przedmiot też wykonany z żelaza, dość duży, i właśnie między innymi kabłączek skroniowy (...).



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.