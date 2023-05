„Zasługują na każdy medal i odznaczenie". Wojewódzki Dzień Strażaka w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2023-05-17, 17:12 Michał Zaręba/Redakcja

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu. Na Rynku Staromiejskim można było zobaczyć strażacki sprzęt. Podczas apelu wręczono medale, odznaczenia i awanse/fot. Michał Zaręba

Prezentację pojazdów i sprzętu strażackiego przygotowano w Toruniu z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Podczas apelu na Rynku Staromiejskim wręczono medale, odznaczenia i awanse.

– Reprezentujemy specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Bydgoszczy – mówią Krystian Frelke, Bartłomiej Grzeszczak i Paweł Kwasek. – Wchodzimy w teren, w który inni strażacy naszego województwa nie wejdą. Działamy albo głęboko pod powierzchnią ziemi, albo wysoko, ponad budynkami. W czasie naszych działań wykorzystujemy różnego rodzaju sprzęt: używamy drabin, podnośników, wszystko zależy od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Ta praca polega na ustawicznym samodoskonaleniu, z każdą akcją nabieramy coraz więcej praktyki i chyba dobrze się sprawdzamy (...).



Praca strażaków cieszy się wielkim uznaniem społecznym:



- Strażacy są nam potrzebni, bo jak nie strażacy, to kto? Policji każdy się boi, bo jak jedzie policja, to od razu ktoś myśli, że ktoś coś przeskrobał, a straż to jest straż. W Polsce istnieje państwowa straż pożarna, działają także jednostki ochotnicze. Według mnie strażacy zasługują na każdy możliwy medal i na każdy odznaczenie. Niekiedy sami narażamy się na to niebezpieczeństwo i oni nas muszą ratować, a przecież też mają swoje rodziny, też mają do kogo wracać, więc naprawdę pełen szacunek dla nich.



- Można powiedzieć, że to jest praca pokoleniowa, czy po prostu rodzinna, praca z pasji, zawód, dla którego każde pieniądze są niewystarczające (...). Żadne pieniądze nie naprawią ewentualnych błędów, a czasami ryzykując swoim życiem, strażacy mogą stracić wszystko... - mówili torunianie.



Więcej w relacji Michała Zaręby.