Gotują tak, że aż ślinka leci! Uczniowie z dysfunkcją wzroku rywalizowali w Ośrodku Braille’a [zdjęcia]

2023-05-16, 21:55 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

W konkursie wzięło udział czworo uczniów szkół dla osób niewidomych i niedowidzących – w Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu i Owińskach oraz dwoje ze szkół specjalnych w Inowrocławiu i Gnieźnie/fot. Elżbieta Rupniewska

Osoby z dysfunkcją wzroku mogą być kucharzami, a nawet mistrzami w gotowaniu. Pokazał to I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Gotuj z Braillem”, zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej im. Luisa Braille’a w Bydgoszczy.

– W części teoretycznej uczniowie mieli 30 pytań egzaminacyjnych w zawodzie „kucharz” – tłumaczy Krzysztof Olejnik, nauczyciel zawodu w „Braille’u”. – Druga część, za 70 punktów, to wydanie dania głównego. W tym roku temat tego zadania to „Polędwiczka w roli głównej”. Jest dowolność, jedyną rzeczą narzuconą uczestnikom była polędwiczka wieprzowa, resztę musieli we własnym zakresie wymyślić i zaaranżować – mówi.



Dania oceniało profesjonalne, trzyosobowe jury. Bydgoskiego „Braille’a” reprezentował Oliwier Dominiak, i to właśnie on został laureatem konkursu. – Teraz robię purée z groszku, które będzie dekoracją do polędwiczki wieprzowej, pomału też szykuję marchewkę do musu pomarańczowo-marchewkowego – relacjonował w trakcie gotowania. – Polędwiczka wieprzowa w sosie z suszonych grzybów z dodatkiem szparagów w miodzie lawendowym – opisała swoje danie Magdalena Byczyńska z Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.



W konkursie wzięło udział czworo uczniów szkół dla osób niewidomych i słabowidzących – w Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu i Owińskach – oraz dwoje ze szkół specjalnych w Inowrocławiu i Gnieźnie. To placówki, które kształcą w zawodzie kucharza uczniów z dysfunkcjami wzroku i innymi niepełnosprawnościami.



Poczta Polska wydała okolicznościowa kartkę z plakatem konkursu. Jednym z patronów medialnych wydarzenia było Polskie Radio PiK.