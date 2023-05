Starsi szukali zatrudnienia, młodsi mogli znaleźć szkołę. Targi Edukacji i Pracy w Grudziądzu

2023-05-16, 20:56 Marcin Doliński/Redakcja

Targi Edukacji i Pracy w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Szkoły branżowe, ale także firmy prezentowały swoją ofertę podczas Targów Edukacji i Pracy w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu. Stanowiska miało tu 30 wystawców.

– Jest to takie miejsce, które skupia wszystkie szkoły branżowe I stopnia z Grudziądza i powiatu grudziądzkiego, jak również pracodawców – tłumaczy Małgorzata Taranowicz, komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu. – OHP jest takim łącznikiem między szkołą a pracodawcą, więc chcemy, aby dzisiaj ósmoklasiści, którzy też będą adresatami tych targów, znaleźli sobie odpowiednią szkołę i miejsce odbywania praktyki zawodu, ponieważ pracownik młodociany szuka tych praktyk, a my, OHP, pomagamy je znaleźć. Ma też gwarancję zatrudnienia – dodaje. – Chcemy wspierać wszystkie inicjatywy wychodzące naprzeciw ludziom – podkreśla starosta grudziądzki.



Czego szukali uczestnicy i co oferowali wystawcy? – Chciałbym zostać kierowcą, przyszedłem na te targi, żeby zobaczyć, może coś się uda. Chciałbym zacząć w Polsce, potem – jeździć za granicę – mówi jeden z uczestników targów.



– Jesteśmy skandynawską firmą specjalizującą się w produkcji elektroniki – tłumaczy przedstawicielka spółki Kitron. – Szukamy pracowników bezpośrednio produkcyjnych, operatorów, monterów podzespołów elektronicznych, więc najlepiej osób albo z wykształceniem technicznym albo ze smykałką do elektroniki, niekoniecznie z wykształceniem – mówi.



Patronem wydarzenia było Polskie Radio PIK.