Pierwsze takie rozwiązanie w Polsce! Na trasie na osiedle Jar krzyżują się tory tramwajowe i kolejowe

2023-05-16, 20:14 Michał Zaręba/Redakcja

Koszt inwestycji to 190 mln zł, z czego ponad 70 proc. wynosi dofinansowanie z Unii Europejskiej/fot. torun.pl

Większość prac związana z budową linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar w Toruniu została już zakończona. Ratusz zapowiada, że tramwaje na tej trasie będą wozić pasażerów od września.

Na ul. Legionów, na przejeździe, linia tramwajowa krzyżuje się z kolejową. To pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju. – Tor kolejowy nie ma przerwy, natomiast połączenie będzie powodowało przeskakiwanie w pewien sposób kół tramwaju nad szyną kolejową. Jest to prototyp, więc o efekty będzie można stwierdzić dopiero po rozpoczęciu użytkowania – tłumaczy Marek Kamiński, kierownik projektu z firmy Balzola Polska. –Przejazd będzie strzeżony zaporami.



– Pierwsza część, ponad 90 procent, jest prawie na ukończeniu, natomiast część prac związana z branżą drogową i trakcją, która jest do rozciągnięcia, zagospodarowanie terenu, czyli mała architektura, wiaty, zieleń – to to, co zostało nam do zrobienia. Pasażerskie przejazdy będą na pewno już od 1 września – zapowiada Jarosław Więckowski, dyrektor Działu Projektów MZK w Toruniu.



Koszt inwestycji to 190 mln zł, z czego ponad 70 proc. wynosi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nowa linia będzie przebiegać z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory do osiedla Jar.