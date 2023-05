Studenci UMK zaczynają świętowanie. W tym roku mniej hucznie, bez gwiazd

2023-05-16, 18:39 Monika Kaczyńska/Redakcja

Studenci rozdający ulotki z informacjami o Piernikaliach/fot. Andrzej Romański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Facebook

Dziki Zachód – to motyw przewodni Piernikaliów w Toruniu. Tegoroczne juwenalia w nowej odsłonie potrwają pięć dni. Na początek wydarzenia plenerowe – m.in. wieczór planszówek, kino w plenerze i gra miejska.

Oficjalne otwarcie Piernikaliów zaplanowano na piątek (19 maja). Wtedy też rozpoczną się wydarzenia na scenie głównej. – Strefa muzyczna w tym roku również wygląda trochę inaczej – mówi Przemysław Dylewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu. – Sytuacja jest trudna, wszyscy jej doświadczamy, chociażby podczas codziennych zakupów, natomiast myślę, że formuła, która została zaprezentowana w tym roku, przypadnie studentom do gustu. W piątek zamiast koncertów mamy występy naszych lokalnych didżejów. Co istotne, nie będą to występy w formie koncertowej, tylko bloki muzyczne. W sobotę mamy finał naszego pojedynku kapel – mówi.



Zdania studentów na temat nowej formuły juwenaliów są podzielone. – Co do koncertów, nie jestem do końca przekonana, ale zobaczymy. Plany na zabawę są – mówi jedna ze studentek. – Byłam w zeszłym roku i atmosfera była fajna, przyjemna, ale jednak nie motywuje mnie to na tyle, żeby tam pójść, spędzić swój czas. Ze znajomymi mogę się spotkać przy trochę lepszej muzyce (śmiech) – wskazuje inna z żaków. – Może w piątek pójdę do klubu z koleżankami, tak będziemy świętowały – dodaje kolejna studentka.



Szczegółowy program wszystkich wydarzeń można znaleźć na stronie piernikalia.umk.pl.