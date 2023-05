16 maja Kościół czci św. Andrzeja Bobolę. W Bydgoszczy przypomina o nim billboard

2023-05-16, 18:00 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Grupa katolików zdecydowała się promować kultu św. Andrzeja Boboli za pomocą billboardu na rondzie Jagiellonów/archiwum

– Warto wzywać, z całych sił prosić tego świętego. Na kolanach uzyskamy więcej – mówią inicjatorzy zamontowania na rondzie Jagiellonów billboardu z wizerunkami Maryi Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli. Dlaczego przypominają właśnie o nim?

16 maja przypada uroczystość tego świętego – męczennika, patrona Polski i jedynej spośród kanonizowanych osób, której poświęcona została encyklika papieska.



– Mając wojnę za naszą granicą, bombę odnalezioną niedaleko Bydgoszczy [rakietę bez głowicy – przyp. red.], odczytujemy to jako ogromną potrzebę wzywania tego świętego i upraszania łask przez jego wstawiennictwo – tłumaczy Rafał Wojtynowski z fordońskiej grupy Wojowników Maryi.



Grupa katolików, w tym właśnie WM, zdecydowała się promować kultu świętego właśnie przez billboard. – Spodobała nam się akcja ewangelizacji wizualnej w momencie, kiedy był Covid. Jedna z firm wykupywała billboardy w różnych miastach w Polsce i one dawały niesamowitą otuchę chrześcijanom, katolikom, a również były wezwaniem Ducha Świętego. To była dla nas inspiracja, że to naprawdę działa – tłumaczy Wojtynowski. – Dzisiaj trudno jest kogoś w pierwszej czy nawet w kilku rozmowach zaprosić do kościoła, ponieważ na tyle zohydzono Kościół. W jednym spojrzeniu na billboard – oczywiście też nie, ale marzymy o tym, żeby to było takim kamyczkiem, który kiedyś spowoduje całą lawinę. Po drugie, to ma być takim znakiem, że wiara takim znakiem nie wygasła, żeby to było oparciem dla innych katolików, po trzecie, chcemy, żeby to było inspiracją dla innych – wyjaśnia.



– Warto wzywać, z całych sił prosić tego świętego. Co wtorek modlimy się u salezjanów. Na kolanach uzyskamy więcej – podkreśla.



Billboard na rondzie Jagiellonów można oglądać do końca maja. Jak informuje portal katolicka.bydgoszcz.pl, szyld udało się umieścić dzięki wysiłkowi „wielu ludzi dobrej woli”. Inicjatywa to oddanie hołdu Maryi Królowej Polski, której uroczystość świętowano 3 maja, oraz właśnie św. Andrzejowi Boboli, patronowi Polski.



Św. Andrzej Bobola był jezuitą, „apostołem Polesia”. Obszarem jego szczególnej działalności było pojednanie katolików z prawosławnymi. W maju 1657 roku Kozacy napadli na Janów Poleski, gdzie przeprowadzili rzeź wśród katolików i Żydów. Andrzej Bobola został pochwycony w pobliskiej wiosce. Był traktowany i postrzegany jako wróg polityczny, ze względu na nawracanie z prawosławia na katolicyzm. Sprawcy brutalnie okaleczyli Bobolę, a po dwóch godzinach tortur zamordowali go.



Andrzej Bobola został beatyfikowany 30 października 1853 roku i kanonizowany 17 kwietnia 1938 roku w Watykanie. W trzechsetną rocznicę jego śmierci, 16 maja 1957 roku, Pius XII promulgował poświęconą mu encyklikę „Invicti athletae Christi”.