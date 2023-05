Święto Straży Granicznej. W Bydgoszczy oddano hołd funkcjonariuszom zamordowanym w czasie wojny [zdjęcia]

2023-05-16, 16:10 Monika Siwak/Redakcja

Uroczystość ku czci Antoniego Łobody i Stefana Galińskiego na cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

16 maja przypada Święto Straży Granicznej w Polsce. Z tej okazji funkcjonariusze uczcili pamięć dwóch strażników skazanych na śmierć przez nazistowski sąd specjalny w Bydgoszczy za walkę w pierwszych godzinach II wojny światowej.

Groby Antoniego Łobody i Stefana Galińskiego znajdują się na cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy. Przy pomocy uczniów i nauczycielki szkoły w Śmiłowie w Wielkopolsce odnaleźli je chorąży sztab. Tomasz Giedź z bydgoskiej Straży Granicznej i asp. Krzysztof Knych z Komendy Miejskiej Policji. – Pracowici, godni zaufania, koleżeńscy. Ostatnim miejscem ich służby była placówka w Zelgniewie, nieopodal Śmiłowa. W chwili próby, 1 września 1939 roku, w pełni wykonali powierzone im zadania – mówi o zamordowanych strażnikach chorąży sztab. Giedź.



W uroczystości ku ich czci wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie. – Poznawaliśmy tę historię. Pomagaliśmy naszej nauczycielce odszukiwać groby strażników, historia jest dla nas ważna. Jesteśmy tutaj już drugi raz – mówi Ania Sidorowicz, przewodnicząca szkoły.



Czym dzisiaj zajmuje się Straż Graniczna?

– Nasza służba ewoluuje. Konflikt na Ukrainie, jak również sytuacja kryzysowa na granicy białoruskiej pokazują, że nasze zadania zmieniają się z biegiem wystąpienia zagrożeń na świecie – tłumaczy zastępca Komendanta Straży Granicznej w Bydgoszczy, kpt. Mariusz Urban. – Realizujemy ustawowe zadania, do których jako formacja jesteśmy stworzeni, do ochrony granicy państwowej, i sądzę, że te zadania realizujemy na jak najwyższym poziomie – mówi.



A jak wygląda służba strażników tam, gdzie nie przebiega granica? – Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy obejmuje zasięgiem całe kujawsko-pomorskie. Mamy międzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy, gdzie realizujemy zadania z zakresu kontroli radiometrycznej, działań minersko–pirotechnicznych, jak również zadanie nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa. Współdziałamy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego; mamy dosyć duże doświadczenie, bo wcześniej sami dokonywaliśmy tej kontroli – w tym zakresie wspomagamy zarządzającego Portu Lotniczego – mówi kpt. Urban. – W kujawsko-pomorskim realizujemy zadania z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP, zatrudnienia, i inne zadania, które są nam ustawowo przypisane – dodaje.



Wiele prób nielegalnego przekroczenia granicy

Do końca września ma zostać zbudowana zapora elektroniczna na granicy polsko–rosyjskiej. Od 24 lutego ubiegłego roku odprawiono z Ukrainy do Polski ponad 11 milionów osób. Od początku tego roku odnotowano ponad 8 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, 300 osobom przedstawiono zarzuty organizowania lub pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy.



Jak podaje Straż Graniczna, od początku kryzysu migracyjnego na granicy polsko–białoruskiej funkcjonariusze SG przeprowadzili 17 akcji ratunkowych, podczas których uratowano 67 cudzoziemców oraz ponad 700 razy wzywali zespoły ratownictwa medycznego do cudzoziemców.



Więcej w relacji Moniki Siwak.