Tysiące umów na wymianę źródeł ciepła. 400 milionów złotych w ramach programu Czyste Powietrze

2023-05-16, 13:16 Monika Kaczyńska/Redakcja

Do mieszkańców regionu trafiło aż 400 milionów z programu „Czyste Powietrze”/fot: Monika Kaczyńska

400 milionów złotych wsparcia trafiło już do mieszkańców naszego województwa w ramach programu „Czyste Powietrze”. Według Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ta forma wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem.

– 34 tysiące podpisanych umów na kwotę ponad 680 milionów złotych, a fizycznie wypłaciliśmy już naszym beneficjentom 400 milionów. Mieszkańcy chętnie korzystają z tego programu. To powoduje, że mamy czwarte miejsce pod względem ilości złożonych wniosków, w stosunku do mieszkańców województwa w kraju. Nowa edycja programu „czyste powietrze” powoduje, że ten staje się jeszcze bardziej atrakcyjny, są jeszcze wyższe poziomy dofinansowania. Tym samym liczba wniosków, które do nas wpływają, jest wyższa – wyjaśnił Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.



Często w ramach programu są kupowane pompy ciepła, co zaznaczył Dariusz Wrzos, wiceprezes funduszu. – Jesteśmy już po czwartym pełnym roku realizacji programu „czyste powietrze”. W 2022 roku sfinansowaliśmy wymianę 6700 pomp ciepła. To tyle, ile w zasadzie wynosi połowa czteroletniego okresu. Cieszy to, że odnawialne źródła energii dzisiaj stanowią trzon tego programu, jeśli chodzi o źródła ciepła



Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 roku.