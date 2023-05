Zimorodki policzone i oznaczone. Takich barw nie ma w żadnym innym parku!

Od ucha do ucha do 15:00

Leśniczy Adam Kata zaprosił do Żółwina członków Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego „Bractwo". Chodziło o to, by z wykrywaczami metali wyzbierać…

– Bory Tucholskie to jest ta polska stolica zimorodków. Wszystkie skonstruowane stanowiska są zajęte, część jest w żargonie ornitologów „na jajach”, czyli jeszcze nie ma pisklaków, rodzice wysiadują jajka i tam będziemy musieli się pojawić na ponowną kontrolę za około 2-3 tygodnie. Pod skontrolowaniu zalewu Żurskiego i Gródeckiego, wraz z dopływami rzeki Wdy, mamy zaobrączkowane 82 ptaki. Jeszcze mamy co najmniej pięć stanowisk z jajkami. To wynik powyżej średniej statystycznej. Rok zapowiadał się bardzo nieciekawie, a chyba będzie jednym z najmocniejszych, jeżeli chodzi o liczbę zaobrączkowanych ptaków – przyznał Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Dodajmy, że zimorodek mieszka w głębokich norach i choć żywi się rybami, nie umie pływać.

