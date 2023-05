Rośnie grono bydgoskich doktorów. Uroczyste odebranie dyplomów Collegium Medicum

2023-05-16, 11:32 Monika Siwak/Redakcja

Ponad 100 osób odebrało dyplom doktora CM UMK. Nie zabrakło również nagród z rąk wojewody Mikołaja Bogdanowicza/fot: Monika Siwak

125 osób otrzymało uroczyście dyplom doktora bydgoskiego Collegium Medicum UMK. Oficjalna promocja odbyła się w Filharmonii Pomorskiej. Czego dotyczyły rozprawy?

– (Otrzymałam dyplom – przyp.) z dietetyki, z choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jestem trenerem personalnym i dietetykiem. To jest moja pasja, moje życie. Dlatego też zrobiłam doktorat w tym kierunku – powiedziała jedna z kobiet.



Jak się okazuje, dzięki medycynie można również określić pochodzenie geograficzne. – Rozprawę doktorską przygotowałam z genetyki sądowej. Mój promotor już od wielu lat zajmuje się badaniem DNA. Na podstawie tych badań próbujemy oszacować pochodzenie biogeograficzne, czyli przynależność do danej narodowości czy grupy etnicznej.



– Po pomyślnym ukończeniu bardzo wymagających studiów medycznych, farmaceutycznych i zakresu Nauk o Zdrowiu, zdecydowaliście się o dalszej nauce. Dyplom, który za chwilę odbierzecie, jest symbolem waszego przyjęcia do grona ludzi nauki. Za moment złożycie uroczystą przysięgę doktorską. Chcemy, abyście się zobowiązali do tego, że będziecie szanować imię naszej uczelni i godność, a w pracy dążyć do największego skarbu ludzkości – prawdy. Będziecie ją odkrywać i upowszechniać nie dla zysku, czy dla chwały, ale dla niej samej – list rektora UMK odczytał zastępca rektora uczelni, prof. Wojciech Wysota.



Wojewoda nagrodził trzech profesorów z Collegium Medicum:



prorektor Kornelię Kędziorę Kornatowską

dziekana Wydziału Farmaceutycznego Stefana Kruszewskiego

chirurga naczyniowego Arkadiusza Jawienia