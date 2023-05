39-latek wyłudzał kredyty i fałszował dokumenty. Zatrzymali go bydgoscy policjanci

2023-05-16, 09:08 KWP w Bydgoszczy/Redakcja

39-latek podejrzany o wyłudzanie kredytów został zatrzymany w Trójmieście/fot: KWP w Bydgoszczy

Jak zaznaczają mundurowi, informacja o miejscu pobytu poszukiwanego czasami prowadzi do sąsiednich województw, a czasem na drugi koniec Polski.

Poszukiwany przez policjantów z Włocławka mężczyzna miał do odbycia karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną przez sąd za przestępstwa oszustw, których dopuścił się, mieszkając we Włocławku.



Jak wynika z wyroku, kilkanaście razy doprowadził do wyłudzenia kredytów na podstawie sfałszowanych dokumentów. Po ogłoszeniu wyroku mężczyzna nie stawił się do odbycia kary, więc wydano za nim list gończy.



Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zdobyli informacje świadczące o tym, że 39-latek przeniósł się do Trójmiasta. Tam właśnie pojechali funkcjonariusze, którzy wcześniej ustalili dokładny adres, gdzie może przebywać poszukiwany. Czekali na niego i dokonali zatrzymania niedaleko od poznanej lokalizacji. 39-latek był dość zaskoczony, ale nie stawiał oporu.



Trafił prosto do Aresztu Śledczego w Gdańsku, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego.