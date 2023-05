Wybuch gazu przyczyną pożaru domu w Grudziądzu. Nie żyje 52-letni mężczyzna

2023-05-16, 08:08 Redakcja

Strażacy interweniują w pożarze domu jednorodzinnego w Grudziądzu. Nie udało się uratować 52-letniego mężczyzny/Fot. Archiwum

Podczas pożaru w Grudziądzu zawalił się dom jednorodzinny, strażacy odnaleźli wewnątrz ciało mężczyzny, dwie inne osoby zdążyły uciec.

Według straży pożarnej do tragedii doszło około godziny 5:00 w domu przy ul. Parkowej. Zanim zastęp przyjechał na miejsce, dwie starsze osoby ewakuowały się z budynku. Strażacy weszli do środka, szukających pozostałych osób. Odnaleźli 52-letniego mężczyznę i podjęli reanimację, jednak nie udało się uratować.



Zdaniem strażaków z Grudziądza prawdopodobną przyczyną zawalenia się i pożaru domu był wybuch gazu. – Prawdopodobnie już wcześniej doszło do wybuchu, ponieważ w tym domu wszystkie okna były ustawione na zewnątrz. Część tego budynku też uległa zawaleniu. Możliwe, że z niezakręconej kuchenki gazowej ulatniał się gaz. W tym czasie doszło do wybuchu. Świadkowie mówią, że od tego wybuchu wszystko się zaczęło – relacjonował brygadier Paweł Korgol ze straży pożarnej w Grudziądzu.



– Na miejscu znajdowali się kobieta i mężczyzna, którzy zamieszkiwali w tym domu. Ewakuowali się z pomocą sąsiadów. Przekazano informację, że w środku powinna znajdować się jeszcze jedna osoba. Udało nam się zlokalizować tego mężczyznę, który był wewnątrz obiektu. On również został ewakuowany, niestety nie przeżył tego zdarzenia – opisał Paweł Korgol.



Dom nie nadaje się do zamieszkania, trwa szczegółowe ustalanie przyczyn tragedii.



