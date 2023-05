Więcej miejsc dla dzieci, godna praca dla rodziców. Bydgoska Lewica o rodzinie

2023-05-15, 21:00 Robert Erdmann/Redakcja

Konferencja prasowa bydgoskiej Lewicy/fot. Facebook

- Lewica dobrze ocenia decyzję PiS o podniesieniu kwoty na dziecko z 500 do 800 zł - mówi bydgoski poseł Krzysztof Gawkowski. Podkreśla jednak, że potrzeba szerszych, systemowych rozwiązań, wspierających rodziny.

- Po pierwsze powinniśmy stworzyć więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, bo brakuje dzisiaj w Polsce około 200 tys. takich miejsc – mówi poseł Gawkowski. - Po drugie dobrze zarządzana rodzina to taka, która ma godną pracę i godną płacę, dlatego postulujemy o podwyżkę dla wszystkich pracowników usług publicznych o 20 proc., bo o tyle poszła w Polsce do góry inflacja. Po trzecie - chcemy waloryzacji rent i emerytur, a także zamierzamy wprowadzić kilka towarzyszących projektów, które będą dawały poczucie bezpieczeństwa rodzinie. Między innymi jest to renta wdowia, czyli po śmierci partnera albo partnerki, męża albo żony osoba dodatkowo dostawałyby 50 proc. emerytury albo renty, którą odziedziczy po partnerze. Chcemy też zwiększyć zasiłek pogrzebowy o 100 proc., żeby ludzi mogli godnie pożegnać swoich bliskich. Ponadto refundacja in vitro z budżetu państwa powinna być dostępna dla każdego obywatela. (...)



W poniedziałek (15 maja) przypadał Międzynarodowy Dzień Rodziny.