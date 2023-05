Pędził 170 km na godzinę krajową „dziesiątką”! Mandat: 2,5 tysiąca złotych

2023-05-15, 19:50 Redakcja

15 punktów karnych i 2,5 tys. zł mandatu – to kara dla 58-letniego kierowcy, zatrzymanego przez policjantów na drodze krajowej nr 10 w Kolankowie (powiat lipnowski).

Do incydentu doszło w niedzielę. Policjanci ruchu drogowego pełnili służbę w Kolankowie, na trasie krajowej numer 10. - Prowadzili pomiary prędkości poruszających się pojazdów. Po godz. 18.00 zatrzymali kierującego fordem, który na liczniku urządzenia pomiarowego spowodował wyświetlenie się trzycyfrowego wyniku, choć ograniczenie prędkości w tym miejscu to 90 kilometrów na godzinę – relacjonuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - Kierujący audi to mieszkaniec Warszawy, a miał na liczniku 170 kilometrów na godzinę.



Funkcjonariusze ukarali go zgodnie z obowiązującym taryfikatorem - 58-latek zapłacił 2,5 tysiąca mandatu i dostał 15 punktów karnych. - Największa prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy na polskich drogach, to 140 kilometrów na godzinę – przypomina policjantka. - Z taką mogą poruszać się na autostradach samochody osobowe, motocykle i samochody ciężarowe o masie dopuszczalnej do 3,5 tony.