Krzysztof Szczucki w Grudziądzu: o 800 plus, darmowych lekach i autostradach

2023-05-15, 19:15 Marcin Doliński/Redakcja

Konferencja prasowa Krzysztofa Szczuckiego w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

O założeniach Programowego Ula Prawa i Sprawiedliwości mówił w poniedziałek w Grudziądzu Krzysztof Szczucki. Prezes Rządowego Centrum Legislacji przypomniał trzy programowe propozycje, które chce zrealizować partia rządząca po wyborach.

- Cała weekendowa konwencja PiS została podsumowana wystąpieniem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego – przypominał Szczucki. - Było to niezwykle ważne wystąpienie, ponieważ pan prezes wskazał trzy nowe konkrety programowe, o których już się dużo mówi, ale warto je powtarzać. Od nowego roku - o ile wyborcy tak zdecydują - program 500 plus zostanie przekształcony w program 800 plus, czyli zostanie podniesiona kwota świadczenia przysługującego na każde dziecko. Po drugie - wprowadzamy bezpłatne leki dla seniorów od 65. roku życia, ale także dla dzieci do 18. roku życia, a po trzecie - bezpłatne autostrady. W pierwszej kolejności - bezpłatny przejazd dla samochodów osobowych autostradami państwowymi, ale w końcu także zarządzanymi przez podmioty inne niż państwo.



Prezes Rządowego Centrum Legislacji dodał, że podczas konwencji programowej PiS spotkał się z ministrem zdrowia, z którym rozmawiał o sytuacji grudziądzkiego szpitala i możliwych rozwiązaniach dotyczących olbrzymiego zadłużenia placówki.