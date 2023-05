Prom „Flisak” znów kursuje! Zarząd Dróg Wojewódzkich: czekamy na wyjaśnienia wykonawcy

2023-05-15, 13:11 Redakcja

Od poniedziałku (15 maja) „Flisak” kursować będzie w nowych godzinach – od 7.00 do 17.00 – napisał Zarząd w komunikacie/fot. Elżbieta Rupniewska, archiwum

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy poinformował, że promem ponownie można przepłynąć z Czarnowa do Solca. Przypomnijmy – w sobotę (13 maja) po południu jednostka miała awarię.

Prom najprawdopodobniej uległ awarii, a nurt na rzece zniósł go w pobliże brzegu w Solcu Kujawskim. Na pokładzie byli ludzie, ich samochody i rowery. Pasażerów ewakuowali strażacy. – Z promu udało się ewakuować wszystkie osoby. Nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie było ok. 80 osób – powiedział w sobotę wieczorem dyżurny z KW PSP w Toruniu. Dodał, że strażacy dostarczyli na jednostkę nowy agregat, a elektrycy mieli go podłączyć do promu. – Najprawdopodobniej doszło do awarii elektrycznej tej jednostki – wskazał dyżurny.



Wieczorem w sobotę prom udało się uruchomić, a kierowcy odzyskali auta; kursy jednak zwieszono. Jak poinformował wykonawca promu, prowadzono prace serwisowo-diagnostyczne, kontynuowano je do poniedziałku. Obecnie wznowiono kursy.



Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał, że będzie czekał na wyjaśnienia od wykonawcy promu, firmy Techno Marine, która odpowiada z czteromiesięczny okres próbny kursowania między Solcem Kujawskim a Czarnowem. – Czekamy na zakończenie serwisu, który prowadzi jeszcze Techno Marine. Jednocześnie kursowanie promu zostało wznowione. Od poniedziałku (15 maja) „Flisak” kursować będzie w nowych godzinach – od 7.00 do 17.00 – napisał Zarząd w komunikacie.