Пошуки зонда, група українських студентів у Торуні та ринок праці

2023-05-15, 12:31 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Торунь відвідала група студентів з України, що приїхала з Харкова та Києва/фото: torun.pl

Нерозпізнаний об'єкт прилетів до Польщі зі сторони Білорусі. Візит

українських студентів у Торуні.

У повітряному просторі Польщі з'явився об'єкт, який прилетів з боку Білорусі. Його присутність у ніч з п'ятниці на суботу зафіксував Центр повітряних операцій. Відтоді тривають пошуки. Ймовірно, це повітряна куля спостереження, з якою втрачено радіолокаційний зв'язок у нашій області біля Рипіна, власне де і проводилися пошуки. У зв’язку з пошуком Урядовий Центр Безпеки оголосив тривогу для трьох воєводств, у тому числі Куявсько-Поморського. У разі виявлення предмета, схожого на повітряну кулю, не піднімайте його, а негайно повідомте поліцію.



Торунь відвідала група студентів з України, що приїхала з Харкова та Києва. Вони оглянули місто та взяли участь у майстер-класах з виробництва фільмів та реклами, а також інтеграційних та мотиваційних заняттях. Гості відвідали мерію Торуня. Вони розмовляли про форми активізації мешканців та співпраці місцевої влади з бізнес-середовищем.



75% українців, які працюють у Польщі на низькокваліфікованих посадах, але мають високу кваліфікацію вдома, планують її підвищення в Польщі, щоб заробляти більше, про що свідчать дані Gremi Personal. Крім того, 57% українців хочуть залишитися працювати в Польщі принаймні ще на рік.