Zaczyna się rekrutacja do liceów, techników, branżówek. Kolejność klas na wniosku ma znaczenie!

2023-05-15, 10:42 Tatiana Adonis/Redakcja

Listę oddziałów na wniosku o przyjęcie należy uporządkować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych/fot. ilustracyjna, Pixabay

W regionie rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Od poniedziałku (15 maja) kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranej placówki. Nabór potrwa do 16 czerwca.

W Bydgoszczy w szkołach prowadzonych przez miasto dla uczniów przygotowano prawie 5800 miejsc.



Ponad 2300 miejsc przygotowano dla młodzieży w bydgoskich liceach, w technikach – ponad 2500, w szkołach branżowych I stopnie – ponad 950. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych wnioski o przyjęcie do wybranych szkół mogą składać za pośrednictwem strony internetowej. Termin składania wniosków upływa 16 czerwca. We wniosku można wybrać maksymalnie trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach. Listę oddziałów należy uporządkować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.



Co dalej? Od 27 czerwca do 11 lipca wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o świadectwo ukończenia podstawówki i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można też złożyć nowy wniosek. Mniej czasu – do 30 czerwca – na złożenie nowego wniosku mają uczniowie starający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego czy sportowego.



O wynikach rekrutacji uczniowie dowiedzą się 18 lipca. Wówczas pojawią się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół będą podane do wiadomości 24 lipca.