Prom „Flisak” nadal nie kursuje. Wykonawca: w poniedziałek kontynuacja prac serwisowo-diagnostycznych

2023-05-15, 08:32 Redakcja

W sobotę (13 maja) strażacy ewakuowali pasażerów promu „Flisak”, gdy ten utknął na rzece w wyniku awarii/fot. Bydgoszcz998, Facebook

Kursy promu na Wiśle pomiędzy Solcem Kujawskim a Czarnowem zostały zawieszone w związku z awarią, do której doszło w sobotę (13 maja). Wykonawca promu – firma Techno-Marine – poinformował, że prace serwisowo-diagnostyczne nad jednostką będą kontynuowane w poniedziałek (15 maja).

Prom najprawdopodobniej uległ awarii, a nurt na rzece zniósł go w pobliże brzegu w Solcu Kujawskim. Na pokładzie byli ludzie, ich samochody i rowery. Pasażerów ewakuowali strażacy.



– Zakończyliśmy działania w Solcu Kujawskim. Z promu udało się ewakuować wszystkie osoby. Nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie było ok. 80 osób – powiedział w sobotę wieczorem dyżurny z KW PSP w Toruniu. Dodał, że strażacy dostarczyli na jednostkę nowy agregat, a eklektycy mieli go podłączyć do promu. – Najprawdopodobniej doszło do awarii elektrycznej tej jednostki – wskazał dyżurny.



– Otrzymaliśmy informację od wykonawcy jednostki promowej – firmy Techno-Marine, że prace serwisowo-diagnostyczne będą kontynuowane w poniedziałek 15 maja. O efektach prac poinformujemy jutro odrębnym komunikatem – czytamy w niedzielnym (14 maja) komunikacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.



Aktualne informacje związane z kursowaniem promu można śledzić w zakładce „Serwis dla kierowców/Kursowanie promu” na stronie www-zdw-bydgoszcz.pl.