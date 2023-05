Rzecznik WOT: nadal nie odnaleźliśmy obiektu, który nadleciał z kierunku Białorusi

2023-05-15, 07:24 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

8. Kujawsko–Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialne/fot. Tytus Żmijewski, PAP

Rzecznik prasowy WOT mjr Witold Sura powiedział w niedzielę wieczorem, że obiektu, który w nocy z piątku na sobotę nadleciał z kierunku Białorusi, nadal nie odnaleziono. Dodał, że żołnierze wieczorem wrócili do koszar, a dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane w poniedziałek rano.

W sobotę rano Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało na Twitterze, że Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi.



– Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina – podał resort. – Dowódca Operacyjny podjął decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu – podało MON.



Obiekt powietrzny został utracony z radarów w okolicy wsi Kowalki k. Rypina (kujawsko–pomorskie) ok. godz. 1 w nocy – dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Działania w powiecie rypińskim prowadził od rana w sobotę zespół poszukiwawczo ratowniczy WOT. Żołnierze pracowali także w m.in. w miejscowości Kipichy w woj. mazowieckim.



W niedzielę poszukiwania były kontynuowane, a siły WOT zostały wzmocnione.



– W poszukiwaniach brali udział żołnierze z 8. Kujawsko–Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Nadal wchodzimy w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Tak jak wczoraj – wszelkie zadania wyznaczane w terenie pochodzą ze szczebla dowództwa operacyjnego – powiedział PAP mjr Sura.



Balonu szukały dwa pododdziały WOT. – To ok. stu żołnierzy – dodał mjr Sura. Wieczorem mjr Sura powiedział PAP, że poszukiwania nie przyniosły rezultatu.



– Nie odnaleźliśmy tego obiektu. Zapadł zmrok, więc żołnierze wrócili do koszar. Dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane jutro rano – wskazał rzecznik WOT.



W związku z poszukiwaniem „obiektu powietrznego przypominającego balon”, RCB wydało w sobotę alert dla trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, by w razie znalezienia takiego przedmiotu nie podnosić go, tylko natychmiast zawiadomić policję.



„Trwają poszukiwania obiektu powietrznego przypominającego balon. W przypadku jego znalezienia nie podnoś, powiadom najbliższy posterunek Policji” – poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze. Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.