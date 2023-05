Biegają, gadają, wygrywają! Prawie 2 tysiące osób na starcie imprezy „Run Toruń" [zdjęcia, wideo]

- Chcemy się porównać jedni z drugimi, choć wiadomo, co będzie: jeden pobiegnie lepiej, drugi gorzej, żeby spróbować wygrać z tą pogodą, żeby wygrać ze samym sobą, ale głównie dla zabawy. Zdecydowanie biegamy dla zabawy! - Lubimy sobie pobiegać, pogadać, więc biegniemy w tempie konwersacyjnym. Niestety, po trasie wiemy, czego się spodziewać. Ten pierwszy odcinek był słoneczny. Tu jest jak zwykle gorąco, ale Toruń nas zawsze wita piękną pogodą, więc trzeba się cieszyć... - To jest faktycznie moja największa motywacja: medale. Jestem po prostu sroką, typową kobietą, lubię jak się świeci, więc biegam dla medali... - Zaczęłam biegać w wieku 55 lat, a już biegam ponad siedem lat... - Dwa, trzy razy w tygodniu wspólne biegi. Jedna strona drugą bardzo mobilizuje... Z uczestnikami biegu rozmawiała Monika Kaczyńska. Ideą Toruńskiej Triady Kopernikańskiej jest upamiętnienie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uczestnicy dostają wyjątkowy 3-elementowy medal prezentujący astrolabium perskie z XVIII wieku.

